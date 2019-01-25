Вашингтон вооружит украинцев до зубов

Сенат позаботился об отражении "российской агрессии"

Американские сенаторы потребовали от президента США Дональда Трампа выделить дополнительные средства на оказание военной помощи Украине. Кроме того, они высказались за отмену строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщило посольство Украины в Вашингтоне.



Резолюцию о помощи Киеву внесла группа конгрессменов в составе 70 человек. В их числе представители как Демократической, так и Республиканской партии. В документе политики предложили главе Белого дома воспользоваться положениями закона "О бюджете США на 2018 г. на нужды национальной обороны" для усиления потенциала Вооруженных сил Украины.

Они предлагают предоставить через соответствующие программы Государственного департамента и Пентагона дополнительную поддержку. Это необходимо для укрепления морских возможностей Украины, которые позволят местным военным морякам "предупреждать и отражать дальнейшую агрессию России".

"Сенат призывает президента США к безотлагательному проведению совместной с американскими союзниками операции для обеспечения свободы навигации в Черном море с целью демонстрации поддержки международно признанных границ, двусторонних договоренностей и принципа безопасного прохождения судов Керченским проливом и Азовским морем",

– говорится в сообщении украинского посольства в Facebook.

Кроме того, члены верхней палаты Конгресса потребовали от союзников по НАТО усилить присутствие сил альянса в Черном море для проведения мониторинга ситуации на море и осуществления береговой обороны. По мнению сенаторов, страны Европы должны запретить российским кораблям заходить в свои порты для пополнения запасов и дозаправки. В резолюции особо подчеркивается, что санкции против Москвы будут оставаться в силе и усиливаться, "пока поведение России не изменится".

Сенаторы также высказались насчет строительства газопровода "Северный поток – 2". В отдельной резолюции, посвященной энергетическому проекту, отмечается, что страны Европы должны посодействовать немедленному прекращению строительства. Новая труба, считают в Вашингтоне, несет угрозу энергетической безопасности ЕС, а кроме того, ставит Украину в зависимое положение.

Американские законодатели не в первый раз принимают подобные заявления. Военная помощь Киеву выделяется Вашингтоном на регулярной основе. В прошлом году США договорились с Украиной о поставках летального оружия. Что касается "Северного потока – 2", то европейские страны (в первую очередь Германия) игнорируют все нападки на газопровод и требуют от Вашингтона не лезть не в свое дело.