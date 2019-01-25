На Украине придумали, как погубить новые российские газопроводы

Украина легко может убрать с дороги "Северный поток-2". Об этом заявила эксперт по энергетическим вопросам Мария Яковлева. По ее мнению, главная ошибка Киева в том, что он ведет переговоры по транзиту с Москвой. Нужно ее обойти и решать проблему напрямую с Брюсселем.

"Зачем нам тут Россия? Мы – транзитеры. Мы предоставляем эти услуги. Так давайте предложим европейским компаниям нормальную, выгодную цену, – выдвинула идею Яковлева. – Они же покупают газ в РФ. Если мы предоставляем им услугу транзита выгоднее, чем в любом "потоке", то они заплатят России за газ, а выберут наш маршрут для транзита", – пояснила эксперт в эфире ObozTV.

Для сомневающихся в возможностях ГТС Украины обеспечивать все потребности Европы в газе, Яковлева напомнила, что украинская труба рассчитана на очень большой объем прокачки. Главное – не жадничать, и тогда получится убить конкурента ценой.

"Мощность нашей ГТС в четыре раза выше, чем у "Северного потока". У нас потенциал снижения цены значительно ниже, чем у "Северного потока", – подчеркнула эксперт.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев подтвердил, что транзит российского газа в ЕС через территорию Украины может прекратиться с 2020 г., поскольку подписание нового договора может затянуться.

В ходе трехсторонних консультаций представителей РФ, ЕК и Украины по газовому транзиту было отмечено, что новый контракт будет подписан лишь при условии разрешения всех споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".