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Украина закупит оружие напрямую у Запада

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеАктивы "Газпрома" арестовали в угоду Украине
Военным не придется спрашивать разрешения у политиков

Верховная рада разрешила Минобороны Украины закупать оружие напрямую из-за рубежа. По данным СМИ, принятие законопроекта также откроет Киеву доступ к выделенным США $250 млн на военную помощь. Это решение поддержали 236 народных депутатов. 

Отмечается, что таким образом будет оптимизирован процесс и ускорены закупки по импорту. Кроме того, удастся сэкономить, отказавшись от услуг посредников. На данный момент импортом вооружения на Украине занимаются посреднические структуры "Укрспецэкспорта", который неоднократно оказывался в центре коррупционных скандалов. В частности, в марте 2017 г. в Лондоне был арестован бывший глава "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук, которого обвинили в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах.

Александр ИЛЬИН
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