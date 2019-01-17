Украина закупит оружие напрямую у Запада

Военным не придется спрашивать разрешения у политиков

Верховная рада разрешила Минобороны Украины закупать оружие напрямую из-за рубежа. По данным СМИ, принятие законопроекта также откроет Киеву доступ к выделенным США $250 млн на военную помощь. Это решение поддержали 236 народных депутатов.

Отмечается, что таким образом будет оптимизирован процесс и ускорены закупки по импорту. Кроме того, удастся сэкономить, отказавшись от услуг посредников. На данный момент импортом вооружения на Украине занимаются посреднические структуры "Укрспецэкспорта", который неоднократно оказывался в центре коррупционных скандалов. В частности, в марте 2017 г. в Лондоне был арестован бывший глава "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук, которого обвинили в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах.