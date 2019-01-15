Порошенко "Джавелинами" распугал "российских танкистов"

Глава Незалежной рассказал о психологическом американском оружии в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко, похоже, пребывает в состоянии перманентного опьянения. Сегодня он объявил об очередной "победе" над Россией, выдавая желаемое за действительное, совсем не думая, что подставляет своих заокеанских кураторов. Более того, с упорством, достойным иного применения, как заезженную пластинку, он повторил сегодня чуть ли не слово в слово сказанное несколькими днями назад.

Речь идет о поставленных Вашингтоном Киеву в апреле 2018 г. американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Как заявил ныне пан Порошенко, танковые обстрелы украинских позиций прекратились со стороны противника, поскольку он испугался получения военнослужащими ВСУ данного оружия. Свою победоносную речь он толкнул на встрече с представителями бизнеса и общественности Киверцевского района Волынской области.

"Хочу обратить внимание на психологические результаты предоставления нам Javelin. Как только российские танкисты услышали, что могут быть на этом участке фронта украинские военные, вооруженные Javelin, которые работают: выстрелил и забыл, ракета сама по теплонаведению на достаточном расстоянии поразит танк, и он уже не сбежит", – цитирует УНИАН украинского главнокомандующего.

Петр Алексеевич уверен, что "российские танкисты" отказались выезжать на боевые позиции в зоне разграничения.

"Мы не имеем сейчас танковых обстрелов. Это эффект только от одного типа оружия", – подчеркнул хозяин "Рошена".

До сегодняшнего спича с подобной провокационной речью президент Незалежной выступил 10 января во время поездки в Ровенскую область. Там он также поминал мифических танкистов из России и "Джавелины".

"Ранее украинские позиции обстреливались из танков. Как только они узнали, что на вооружение поступили Javelin, российские танкисты отказываются выезжать на позиции и это чрезвычайный психологический эффект от поступления Javelin на вооружение Вооруженных сил Украины", – привели "Украинские новости" слова главы государства.

Такое впечатление, что пану Порошенко нет дела до того, что американцы согласились поставить свои ПТРК - 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму $47 млн – младшим братьям из Киева с условием, что они не появятся в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.

Напомним, о прибытии "Джавелинов" на Украину стало известно в апреле прошлого года, а 22 мая президент сообщил о первом испытании американских комплексов, отметив, что оружие будет применяться в случае наступления России.

Обозреватель журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко, комментируя RT высказывание пана Порошенко с Ровенщины, предположил, что оружие уже находится в зоне АТО-ООС.

"США поставили Украине достаточно жесткое условие – не перебрасывать и не применять Javelin в Донбассе. Тем не менее я сомневаюсь, что Порошенко, заботясь о своем рейтинге перед выборами, будет это условие соблюдать. Вполне возможно, что сейчас за его хвастовством о боязни российских танкистов ничего не стоит и Javelin в Донбассе нет. Но кто знает, как ситуация обернется ближе к выбора", – пояснил эксперт.

А вот украинский политолог Владимир Скачко считает, что лидер нации просто бросается лживыми словами, поскольку в ином случае он лишится поддержки Вашингтона, чего ему не нужно в преддверии президентских выборов.

"Американцы прекрасно осознают, что выстрел из Javelin в сторону непризнанных республик приведет к по-настоящему серьезной эскалации конфликта, в ходе которой ВСУ ожидает сокрушительное поражение. Но Штатам выгодно поддерживать напряженность в регионе, срывая попытки примирения. Кроме того, гниющая рана в Донбассе не позволяет России и Европе найти точки соприкосновения и восстановить нормальные отношения", – сказал Скачко.

Осталось понять, зачем пан Порошенко так упорно проталкивает тему как бы нахождения "Джавелинов" в частях украинской армии, базирующихся в Донбассе. "Российских танкистов" он, конечно, не напугал, поскольку их там нет (да даже если бы и были солдаты удачи, Javelin не остановят ополченцев). Возможно, Петр Алексеевич действительно исполняет где-то кем-то написанную роль.

