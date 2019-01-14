Ветераны АТО собрались штурмовать Донбасс

Атошники предлагают зачистить шахтерский край от русского мира

В постмайданной Незалежной в последнее время становится популярной идея геноцида во всех его проявлениях. С очередной безумной инициативой выступил один из участников АТО, как стыдливо киевские власти называют гражданскую войну в Донбассе, некий Виталий Аверин. Атошный ветеран предложил организовать полноценный штурм всеми силами украинской армии, поскольку, как он считает, минские соглашения и объявленные периодически перемирия ни к чему не приводят, а с "врагом" договариваться не нужно.



"Надо заканчивать уже эту войну. А то, что скажут, что русские опять вклинятся и не получится. Да получится! У нас армия сильная", – убеждал Аверин зрителей "ОбозТВ".

Атошник считает, что у нэньки на последний штурм шахтерского бастиона хватит ресурсов, в том числе человеческих. При этом он признал, что в отличие от 2014 г., в стране осталось мало патриотов.



По его мнению, также просто можно решить вопрос и с пророссийскими настроениями горняцкого региона, а именно вывезти оттуда всех сторонников русского мира.

"Те люди, которые там находятся, их надо отправлять... да хоть на Мадагаскар. Потому что правильно говорил мой командир, который сам из Донецка: вот он придет в какое-то заведение, уже у себя дома, в Донецке, а за соседним столиком будет сидеть этот ополченец, или фанат русского мира", – пояснил ветеран.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая у себя лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука, который активно занимается вопросом обмена пленными, назвал войну в Донбассе "недоразумением", которое необходимо заканчивать.

"Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", – цитирует "БЕЛТА" батьку.

В свою очередь, Медведчук поблагодарил белорусскую сторону за предоставленную для переговоров минскую площадку.

"Несмотря на то, что они (минские договоренности – ред.), к большому сожалению, не исполняются, это единственное соглашение, которое существует как план мирного урегулирования на Донбассе. И все стороны понимают то, что мир может быть только на условиях, подписанных в Минске", – сказал украинский политик.