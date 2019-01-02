Планы главы Незалежной раскрыли представители ЛНР

Украинский лидер прекрасно понимает, что в нынешней предвыборной гонке ему не на что рассчитывать.

Чтобы удержаться в президентском кресле, Петр Порошенко может устроить новую провокацию. При этом он намерен воспользоваться поддержкой западных партнеров. Введение нового военного положения даст ему возможность отсрочить выборы главы государства. С таким заявлением выступил представитель Народной милициии ЛНР Андрей Марочко.

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"Так называемые западные партнеры Украины в 2019 году продолжат спонсировать братоубийственную войну на Донбассе. Директор Евразийского центра "Атлантического совета" (Atlantic Council) и экс-посол США в Украине Джон Хербст, сделал заявление о готовности Вашингтона уже в ближайшее время предоставить Украине очередную партию оружия", - цитирует его Луганский информационный центр.

Напомним, выборы должны состояться 31 марта 2019 года. При этом рейтинг нынешнего президента Украины – рекордно низкий. Жители Незалежной, согласно опросам, отдают предпочтение лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Более того, Порошенко в рейтинге кандидатов на пост президента обогнал даже актер Михаил Зеленский, который на днях отметился дерзкой выходкой. Реклама его политпроекта в эфире "1+1" появилась за несколько минут до традиционного новогоднего поздравления главы государства.