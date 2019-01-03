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Порошенко опять возглавил президентский антирейтинг

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Лидера Незалежной обогнал даже шоумен Зеленский

Украинцы не хотят видеть во главе государства Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований имени Яременко.

Так, голосовать за пана Петро наотрез отказалась 51,9% респондентов. Юлия Тимошенко тоже не всем внушает доверие – за лидера партии "Батькивщина" не отдадут свой голос 28,9%.

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Отметим, что в случае проведения президентских выборов на следующей неделе кандидаты из первой пятерки расположились бы в рейтинге таким образом.

На первом месте – Тимошенко: 13,4% среди всех (18,6% от тех, кто определился и будет голосовать), вторую строчку занимает шоумен Владимир Зеленский – 10,8% (15%), третью – лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко – 8,5% (11,8%), лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко расположился на четвертом месте – 8,1% (11,2%), а последний – нынешний украинский президент Петр Порошенко – 7,7% (10,7%).

Опрос проводили с 16 по 22 декабря. В нем участвовали 2 тысячи 45 человек.

Напомним, президентские выборы состоятся в Незалежной 31 марта. Ранее в ЛНР Порошенко обвинили в подготовке очередной провокации. Глава государства планирует на ее фоне ввести новое военное положение, чтобы отсрочить избрание лидера страны.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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