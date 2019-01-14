Киев соединит Черное море с Балтийским

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Украина приступит к строительству скоростного транспортного коридора, похвастался премьер страны Владимир Гройсман. Чтобы воплотить в жизнь масштабный проект, понадобятся солидные вложения. Только в этом году на Go Highway 4 млрд гривен, что в переводе на валюту равно примерно $141,5 млн.
Коридор протянется между Балтийским и Черным морями и соединит порты в Одессе и Николаеве с польскими пристанями в Гданьске и Гдыне.
"Проект очень важен для логистики. Он упростит и удешевит перевозки грузов от Балтийского до Черного моря. В Украине проходит около 1000 км дороги", – говорится в аннотации к видео, которое опубликовал Гройсман на своей странице в Facebook.
Всего же дорожная сеть Незалежной обойдется правительству почти 56 миллиардов гривен. Такую сумму оно намерено потратить в 2019 году.
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