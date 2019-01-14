Киев готовит операцию при поддержке НАТО

Генштаб ВСУ составил план по возвращению Донбасса под контроль Украины. Об этом сообщил ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан. По его словам, Киев рассматривает, в том числе, возможности силовой операции, хотя изучает и дипломатические пути подавления сопротивления жителей мятежного региона.

Что касается войны с Россией, то в ближайшие пару месяцев на Украине такого поворота не ждут.

"По крайней мере, до выборов это точно не произойдет, – заявил Богдан в интервью украинскому изданию "Факты". - Кремль очень надеется на наши выборы, надеется на то, что Украина может резко изменить вектор своего развития с проевропейского на пророссийский. Они готовят реванш. Мы это все можем наблюдать уже сейчас", – отметил ветеран.

Впрочем, украинские власти считают, что даже если результаты выборов 31 марта и не устроят Москву, она не начнет "полномасштабное нападение". Однако Киев готов к любым атакам.

"Понимаем, что опасность может прийти не только со стороны России", – указал Богдан, намекнув, что Украина усилила охрану границы с Белоруссией. Ранее в СМИ Незалежной проскочила информация, что Россия намерена захватить Белоруссию, напоминает "Царьград". В данных публикациях издания ссылались исключительно на неназванные источники, что не вызвало доверия у читателей. Но опытный военный разведчик, видимо, решил, что нагнетание ситуации в виде мнимых угроз со стороны еще одного соседнего государства полезно в нынешней ситуации. Ведь Киев уже не скрывает, что готов открыть свои порты для военных НАТО, что вызывает недовольство многих украинцев. Поэтому власти страны придумывают своему решению различные оправдания.

"Мы не должны снова совершить ошибку. Нужно все очень хорошо подготовить. Для того, чтобы избежать дальнейших провокаций со стороны Кремля, в Одесский порт прибыл британский военный корабль. Если Украина даст согласие, то корабли НАТО смогут появиться и в других черноморских портах, таких как Херсон, Николаев, Очаков", – растолковывает позицию Киева Богдан.

"Мы готовимся отразить наступление", – подчеркнул он.