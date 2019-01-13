"Кто-то этого хотел": Белоруссии готовят украинский сценарий

В республике сделали антироссийское заявление

В Белоруссии намечается волна протестов против влияния России. Повод – засилие русского языка в стране. Со своей националистической инициативой выступила оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" (БНФ).

В партии считают, что на белорусских каналах нет места родному языку, мол, его вытесняет русский. Жители страны отдают предпочтение российским телеканалам и практически не пользуются своим, и это рождает угрозу национальной безопасности.

"Пока значительная часть белорусов не пользуется белорусским языком, смотрит российские телеканалы, живет в российской языкового пространства – всегда будет опасность того, что сюда придут российские танки "защищать русскоязычных", – говорится в заявлении партии.

Также оппозиционеры встревожены тем, что СМИ в последнее время стали активно поднимать тему объединения Белоруссии и России. В БНФ уверены, что за "авантюрой под названием "союзное государство" стоят российские власти.

"Пока существует "союзное государство" – существует угроза аншлюса, ликвидации белорусского государства и его инкорпорации в состав России", – заявили в партии.

По этой причине необходимо срочно поднять языковой вопрос, а именно уменьшить объем телетрансляций российских телеканалов, которые сеют раздор между нациями, и заменить их передачами собственного производства.

В России усмотрели в заявлении в БНФ попытку поставить Белоруссию на путь, по которому несколько лет назад начала Украина. Сенатор РФ Алексей Пушков отметил, что как раз выступление белорусских оппозиционеров служит ярким примером вбить клин между двумя странами.

"Белорусский народный фронт либо что-то спутал, либо намеренно искажает реальность, пытаясь оторвать Белоруссию от России. Никогда не замечал, чтобы российские телеканалы разжигали "межациональную вражду" к Белоруссии. Видно, кто-то хотел бы толкнуть страну на путь Украины", – написал он в Twitter.