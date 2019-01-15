Киев готовит силовые провокации в Донбассе

Порошенко ищет способы свалить просчеты своего правления на Россию

Киев строит планы осуществления новых провокаций против Москвы, в том числе в зоне вооруженного внутриукраинского конфликта в Донбассе. С таким предостережением выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. При этом он считает, что для Незалежной и ее западных кураторов все может закончиться весьма плачевно.

"Не исключаю появления на Украине в 2019 году новых провокаций против России, поскольку это единственный способ напомнить Украине о себе международному сообществу, прежде всего США и ЕС, доверие которых к Киеву стремительно падает", – заявил в интервью "Российской газете" Патрушев.

По его мнению, подобные провокации "используются в международных отношениях". В качестве примера он привел инцидент в Черном море, во время которого 25 ноября украинские моряки попытались прорваться к Крымскому мосту без получения соответствующего разрешения Погранслужбы РФ. Секретарь Совбеза напомнил, что данное ЧП послужило поводом для срыва встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Буэнос-Айресе на полях саммита G20.

"Что касается сценария резкой эскалации вооруженного конфликта в Донбассе, то он чреват серьезными негативными последствиями для Украины и Запада. Вместе с тем силовых действий исключать нельзя", – отметил Патрушев.

По его словам, киевской властью и непосредственно президентом Незалежной "фактически в ручном режиме" управляет Вашингтон.

"Результаты четырехлетней работы (Петра) Порошенко на посту главы государства оцениваются скептически даже украинскими экспертами. Не решены наиболее острые внутриполитические проблемы, буксуют реформы в социально-экономической сфере, продолжается конфликт в Донбассе, страна утратила самостоятельность на внешнеполитической арене", – сказал секретарь Совбеза.

Негативную оценку правления хозяина "Рошена" дали сами украинцы, которые в ходе голосования (усеченного из-за так называемого военного положения) 23 декабря прошлого года в 78 объединенных территориальных общинах в 13 областях Украины на местных выборах в большинстве поддержали партию "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Патрушев подчеркнул, что права голоса были лишены жители 10 областей страны "с традиционно незначительным числом" сторонников действующего лидера нации.

"Плачевную картину Порошенко пытается откорректировать через свое позиционирование как неутомимого борца с "кремлевской угрозой", – заметил он.

"Отсюда – постоянные провокации с целью нагнетания обстановки, обострения напряженности на юго-востоке страны с перекладыванием ответственности на Москву, процесс создания "единой поместной церкви Украины", подразумевающий вывод украинского православия из-под влияния Московского патриархата", – констатировал Патрушев.

О подготовке Киевом силового варианта решения проблемы Донбасса накануне поведал ветеран внешней разведки страны генерал-лейтенант Василий Богдан. Однако он отказался раскрывать условия, при которых украинская армия может начать наступление на мятежный шахтерский край.

