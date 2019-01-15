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Киев нашел способ надавить на Москву

Фото: www.globallookpress.com
Военнослужащие из Незалежной стали инструментом политических интриг

Украинский правозащитник Евгений Захаров заявил, что задержанные в Керченском проливе украинские военные моряки являются "военнопленными".

"Следует усиливать давление на Россию по этому вопросу. И здесь есть много союзников, потому что США, Германия и Франция считают моряков военнопленными и требуют их освобождения", – сказал Захаров в интервью украинскому  порталу "Апостроф".

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Правозащитник напомнил, что сейчас в украинских тюрьмах находятся не менее трехсот россиян и предложил устроить обмен на задержанных моряков.

Сегодня в столичном Лефортовском суде начался процесс о продлении меры пресечения арестованным в Керченском проливе до 26 апреля. Украинских военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении российской границы.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме, родные задержанных отказались общаться с российскими СМИ, при этом журналисты из Украины так торопились пройти в зал заседаний, что едва не сбили с ног беременную жену одного из арестованных, сообщает телеканал "360".

Адвокаты украинских моряков заявили, что ходатайство о продлении им ареста должен рассматривать Московский гарнизонный военный суд, а не Лефортовский районный суд. Юрист Сергей Бадамшин рассказал ТАСС, что "задержанию всех находившихся на украинских кораблях лиц предшествовали и сопутствовали события, которые представляют собой конфликт между РФ и Украиной", поэтому дело должно находиться в юрисдикции военного суда. 

Валентина МАЙОРОВА
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