В Киеве мечтают о заветных русских землях

Украинская журналистка Лариса Волошина утверждает, что как только Россия ослабнет, то она потеряет большую часть территории. По ее словам, вернуть себе "законные" земли потребуют Молдова, Грузия, Азербайджан, Япония и даже Китай.

Волошина считает, что в скором времени, Москву задушат международные суды якобы из-за массовой расовой дискриминации и "спонсирования" терроризма.

"Россия как государство будет обвиняться в расизме. А это новые санкции от международного криминального суда, который установит, что происходит с этническими украинцами, крымскими татарами на территории Крыма",

– цитирует Ларису украинское издание "Обозреватель".

Она подчеркнула, что Киев должен не переставать напоминать своим западным партнерам о российской "агрессии" и якобы о незаконном присоединении Крыма.