В Киеве заявили, что страны Евросоюза ведут нечестную игру

Проблемы Незалежной никого не волнуют, переживают политики.

Украинцы обиделись на лицемерных, по их мнению, представителей Германии и Франции, которые на деле озабочены лишь собственными интересами. С разоблачающим заявлением выступил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

"…у нас нет ни одного партнера в решении наших проблем. Так называемая "озабоченность" Меркель, Макрона по поводу транзита через Украину – это всего лишь заявления, которые разбиваются об интересы Европы, с точки зрения обеспечения ее газом",

– высказался он в эфире телеканала "НАШ". Видео с гневной речью депутат разместил на своем канале YouTube.

Мураев отметил, что Украину воспринимают как ненадежного поставщика газа. В итоге как транзитная страна она мало волнует европейцев. Бесперебойную поставку газа на территорию ЕС могут обеспечить лишь обходные газопроводы, уверен депутат. А со своими проблемами Незалежная вынуждена разбираться сама, оставшись без партнеров.

Москва находится в более выгодном положении по сравнению с Киевом, подчеркнул Мураев. У России есть альтернативы по поставке газа в Европу. Политик в очередной раз выразил опасения, что обходные трубопроводы будут наполнять голубым топливом в первую очередь.

Ранее на Украине заговорили о том, что Киев может легко обойти Москву в переговорах по транзиту, напрямую предложив европейским компаниям выгодную цену на газ.

"Если мы предоставляем им услугу транзита выгоднее, чем в любом "потоке", то они заплатят России за газ, а выберут наш маршрут для транзита",

– заявила эксперт по энергетическим вопросам Мария Яковлева.