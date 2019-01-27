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Проблемы Незалежной никого не волнуют, переживают политики.
Украинцы обиделись на лицемерных, по их мнению, представителей Германии и Франции, которые на деле озабочены лишь собственными интересами. С разоблачающим заявлением выступил депутат Верховной рады Евгений Мураев.
"…у нас нет ни одного партнера в решении наших проблем. Так называемая "озабоченность" Меркель, Макрона по поводу транзита через Украину – это всего лишь заявления, которые разбиваются об интересы Европы, с точки зрения обеспечения ее газом",
– высказался он в эфире телеканала "НАШ". Видео с гневной речью депутат разместил на своем канале YouTube.
Мураев отметил, что Украину воспринимают как ненадежного поставщика газа. В итоге как транзитная страна она мало волнует европейцев. Бесперебойную поставку газа на территорию ЕС могут обеспечить лишь обходные газопроводы, уверен депутат. А со своими проблемами Незалежная вынуждена разбираться сама, оставшись без партнеров.
Москва находится в более выгодном положении по сравнению с Киевом, подчеркнул Мураев. У России есть альтернативы по поставке газа в Европу. Политик в очередной раз выразил опасения, что обходные трубопроводы будут наполнять голубым топливом в первую очередь.
Ранее на Украине заговорили о том, что Киев может легко обойти Москву в переговорах по транзиту, напрямую предложив европейским компаниям выгодную цену на газ.
"Если мы предоставляем им услугу транзита выгоднее, чем в любом "потоке", то они заплатят России за газ, а выберут наш маршрут для транзита",
– заявила эксперт по энергетическим вопросам Мария Яковлева.
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