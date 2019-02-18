Юрист опроверг громкое высказывание Юрия Луценко

Адвокат бывшего украинского президента Виталий Сердюк заявил, что его подзащитный не имеет отношения к 1,5 млрд гривен (более 3,5 млрд рублей), о конфискации которых ранее рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По словам Сердюка, заявление Луценко – "абсолютная ложь". Юрист подчеркнул, что сообщение генпрокурора Незалежной о том, что в результате спецконфискации у четвертого украинского президента деньги поступят на счета Госказначейства – не более, чем предвыборный лозунг.

Сердюк напомнил, что нет ни одного судебного решения о конфискации в отношении Януковича, и что он не является ни подозреваемым, ни даже свидетелем по этому вопросу, сообщает ТАСС.

О том, что у "преступной организации Януковича" будут изъяты денежные средства в размере 1 млрд 478 млн гривен, и что в ближайшее время они поступят на счета Госказначейства и будут израсходованы на поддержку украинской армии, генпрокурор Украины сообщил в пятницу, 15 февраля.