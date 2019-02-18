Антисоветский перфоманс местных активистов вышел символичным - судьба монумента очень похожа на судьбу страны

Бюст вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина погрузился в речную пучину благодаря днепропетровским дайверам, которые совершили "обряд" декоммунизации. По мнению наших соседей, избавляясь от памятников одной на двоих с Россией истории, они навсегда разрывают связь с Москвой. Тем не менее это не способствует ее забвению, а лишь сокращает на Украине количество образованных людей.

"Огромный бюст "вождя пролетариата", выполненный из водостойкой смолы, подводникам подарили их почитатели специально для музея",

– сообщает "Информатор". Речь идет о подводном хранилище, где скопилось немало затопленных "экспонатов: мотоцикл, автобус и другие атрибуты страны Советов.

На дно скульптура отправилась в преобразованном виде. Перед погружением "Владимиру Ильичу" подрисовали усы и бороду, как у Гая Фокса. Голову покрыли желтой банданой. При этом смысл данных издевательств совершенно непонятен. Ведь маска Гая Фокса — это один из ключевых символов протеста и борьбы против коррупции, а не истории. Выходка украинцев озадачила интернет-пользователей. (Орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Впрочем, Особенно важно было дорисовать усы и бородку Гая Фокса... Отличный пример, как можно изволять в навозе прошлое, чтобы самоутешить себя, что настоящее и будущее куда светлее, чем "навозное" прошлое!",

– ﻿констатировал "комментатор".

К слову, осуждения символичного зрелища посыпались со всех сторон.

"Вандальные потомки уничтожают память о создателе украины", "Маразм", "И сразу НА украине зарплаты подскочили в 4 раза", "Эти конченые дайверы лучше бы что-то построили, а не топили остатки истории! Ломать не строить!﻿", – наперебой возмущались люди в Сети. Но факт остается фактом – бюст Ленина ушел на 34-метровую глубину.

По закону, направленному на борьбу с советской символикой, в Незалежной живут с мая 2015 года. В списке – 520 личностей, которые должны уйти в забвение.

