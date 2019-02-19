Москва якобы пытается уничтожить "украинскую государственность"

Обиженный на Россию Петр Порошенко встретился с главой ЕС Дональдом Туском. Во время переговоров он воспользовался случаем и пожаловался на "агрессию" со стороны соседнего государства. По мнению президента Незалежной, россияне угрожают целостности его страны, что подтверждается их действиями в Азово-Черноморском бассейне.

"Цель Кремля – ​​уничтожить украинскую государственность, создать так называемую вторую версию Советского Союза",

– приводятся слова лидера украинцев на его официальном сайте.

Порошенко напомнил главе Европейского Союза о тех "печальных временах", в которые он не хотел бы возвращаться, и принялся умолять его о помощи, чтобы вместе противостоять России, стремящейся осуществить этот план. Как отмечает портал "ФедералПресс", Порошенко успел задобрить Туска и поблагодарил его за все, что он сделал для Незалежной.

Украинский президент далеко не в первый раз донимает европейцев из-за "агрессивных действий" со стороны России, требуя, чтобы они приняли новые "азовские санкции", связанные с конфликтом в Керченском проливе. В ноябре 2018-го три военных корабля ВМС Украины вошли в территориальные воды РФ в Черном море. Суд арестовал моряков, которых обвиняют в нарушении госграницы, на два месяца. Киев же считает задержанных военнопленными и требует их отпустить.

При этом Порошенко не дает покоя не только вопрос с моряками, так как действующий президент Незалежной уверен, что Россия постоянно встревает в дела его страны. Так, он считает, что Москва планирует вмешаться в выборы главы государства, которые пройдут 31 марта 2019-го.