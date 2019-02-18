Спасти президента: Киев решился на опасный сценарий

Началом операции стали взрывы в Донецке

Украинский президент Петра Порошенко пошел на обострение ситуации в Донбассе, подтверждением этого служит серия подрывов в Донецке 18 февраля. Такое мнение озвучил в эфире телеканала "Россия 1" политолог Сергей Марков.

"Эти теракты были сделаны по приказу Петра Порошенко с целью формирования такого военного противостояния для возможного варианта срыва выборов", – заявил Марков.

Эксперт напомнил, что рейтинг Порошенко за последнее время очень сильно упал, действующий президент может даже не пройти во второй тур выборов. По мнению политолога, на Украине сложилась катастрофическая ситуация для Порошенко – ненависть населения к нему перевесит любой ресурс для фальсификации выборов. Спасти свой пост украинский президент может, только сорвав выборы с помощью военного конфликта, считает политолог.

"На Украине нет правительства в обычном смысле этого слова. Это группа военных преступников, иностранных агентов, которые реализуют политику государственного терроризма", – подчеркнул Марков.

В свою очередь, украинский аналитик Владимир Скачко отметил, что так как Порошенко проигрывает эти выборы, ему необходимо показать, что он главный защитник. Поэтому на первый план выходят военные методы дестабилизации ситуации в Донбассе.

В центре столицы ДНР утром 18 февраля прогремели 3 взрыва рядом с отелем "Парк Инн", в котором остановились представители миссии ОБСЕ, напоминает НСН. Почти в то же время, когда взрывались бомбы в Донецке, ВСУ начали обстреливать территорию ЛНР, отмечает "Свободная пресса". В целом, военная обстановка в Донбассе серьезно ухудшилась за последнюю неделю, сообщает телеканал "Царьград".

