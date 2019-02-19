Вашингтон оставит Порошенко в президентском кресле

В обмен на это США получат газотранспортную систему Украины

Нынешнее руководство Незалежной заключило сделку с властями Соединенных Штатов, согласно которой Белый дом и Госдепартамент поддержат кандидатуру Петра Порошенко на выборах президента, а в благодарность за это украинский лидер передаст американцам контроль над газотранспортной системой. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.



По его данным, министр энергетики США Рик Перри подбирает команду из топ-менеджеров украинских энергетических предприятий, которая "фактически будет заниматься ликвидацией "Нафтогаза" и его дочерних компаний".

"Есть все основания считать, что Порошенко и (премьер-министр Украины Владимир) Гройсман активно поддерживают эту инициативу Соединенных Штатов, что может являться попыткой нынешней власти обменять активы "Нафтогаза" и украинскую ГТС на поддержку со стороны США на выборах",

– заявил политик. Его слова опубликованы на официальном сайте "Оппозиционной платформы".





Медведчук настаивает на том, что сохранить ГТС и обеспечить ее работу в интересах украинского народа поможет только создание трехстороннего консорциума при участии Москвы, Киева и Брюсселя.

Тем временем глава украинского кабмина пытается заработать для Порошенко как можно больше предвыборных очков. На днях он заявил о том, что Киев сможет отказаться от импортного газа в ближайшие пять лет. Российские эксперты скептически относятся к подобного рода прогнозам и обещаниям.

"Гройсман просто обновил свое предыдущее высказывание, которое было сделано несколько лет назад. Тогда он пообещал, что тот же самый результат будет достигнут к 2020 году. Этот проект был полностью провален, Гройсман был вынужден изобразить, что он здесь ни при чем, виноват кто-то другой. Поэтому теперь он обещает это сделать к 2025 г.", – заявил RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

По его словам, у Украины есть собственные запасы газа, но их извлечение не очень рентабельно. Поэтому достичь обещанного премьером показателя добычи в 20 млрд кубометров газа в год нереально.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. По последним данным социологических опросов, лидером предвыборной гонки является шоумен Владимир Зеленский.