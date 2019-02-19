Вашингтон оставит Порошенко в президентском кресле

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Соединенных Штатов, согласно которой Белый дом и Госдепартамент поддержат
кандидатуру Петра Порошенко на выборах президента, а в благодарность за это
украинский лидер передаст американцам контроль над газотранспортной системой.
Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа –
За жизнь" Виктор Медведчук.
По его данным, министр энергетики США Рик Перри подбирает команду из топ-менеджеров украинских энергетических предприятий, которая "фактически будет заниматься ликвидацией "Нафтогаза" и его дочерних компаний".
"Есть все основания считать, что Порошенко и (премьер-министр Украины Владимир) Гройсман активно поддерживают эту инициативу Соединенных Штатов, что может являться попыткой нынешней власти обменять активы "Нафтогаза" и украинскую ГТС на поддержку со стороны США на выборах",
– заявил политик. Его слова опубликованы на официальном сайте "Оппозиционной платформы".
Медведчук настаивает на том, что сохранить ГТС и обеспечить ее работу в интересах украинского народа поможет только создание трехстороннего консорциума при участии Москвы, Киева и Брюсселя.
Тем временем глава украинского кабмина пытается заработать для Порошенко как можно больше предвыборных очков. На днях он заявил о том, что Киев сможет отказаться от импортного газа в ближайшие пять лет. Российские эксперты скептически относятся к подобного рода прогнозам и обещаниям.
"Гройсман просто обновил свое предыдущее высказывание, которое было сделано несколько лет назад. Тогда он пообещал, что тот же самый результат будет достигнут к 2020 году. Этот проект был полностью провален, Гройсман был вынужден изобразить, что он здесь ни при чем, виноват кто-то другой. Поэтому теперь он обещает это сделать к 2025 г.", – заявил RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
По его словам, у Украины есть собственные запасы газа, но их извлечение не очень рентабельно. Поэтому достичь обещанного премьером показателя добычи в 20 млрд кубометров газа в год нереально.
Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. По последним данным социологических опросов, лидером предвыборной гонки является шоумен Владимир Зеленский.
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