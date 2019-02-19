Тимошенко обвинила действующего главу государства в создании "мертвых душ"

В отношении команды президента Украины Петра Порошенко МВД открыло два уголовных дела в связи с фальсификациями на предстоящих 31 марта выборах на высший пост в стране. Об этом сообщила руководитель "Батькивщины" и один из лидеров президентской гонки Юлия Тимошенко.

"Министерство внутренних дел по моим заявлениям возбудило два уголовных дела о фальсификации выборов командой Петра Порошенко. Сегодня в МВД я дала показания по этим двум делам",

– заявила сегодня кандидатша в своем Facebook.

Она отметила, что одно дело имеет отношение к масштабному подкупу электората, который штаб хозяина "Рошена" намерен осуществить по всей Незалежной.

"По нашей информации, по тысяче гривен планируют раздать 6 млн украинцев. Шесть миллионов людей, как они думают, при нулевом рейтинге действующего президента обеспечат ему выход во второй тур. У Порошенко без подкупа нет ни одного шанса туда выйти. Но наша команда не даст этого сделать. Выборы должны пройти честно",

– подчеркнула "газовая принцесса".

Второе дело касается аномального увеличения списка избирателей. Пани Тимошенко считает, что команда Петра Алексеевича хочет использовать во время голосования на выборах "мертвые души". По информации штаба Юлии Владимировны, ЦИК сейчас увеличил больше чем на миллион реестр избирателей, и это на фоне массового выезда украинцев из страны и уменьшения числа граждан за последние годы.

Украину на выборах ожидает "великий вброс бюллетеней", резюмировала депутат Верховной рады.

А мы от себя добавим, что никто пока не отменял на просторах соборной великого русского писателя из-под Полтавы Николая Гоголя. Ориентиры, как говорится, у пана Порошенко наличествуют.

Напомним, что необходимый набор документов в МВД от Тимошенко поступил еще в начале февраля. Еще один кандидат в президенты Анатолий Гриценко тогда же утверждал, что лидер нации выделил на подкуп избирателей около 2 млрд гривен.

