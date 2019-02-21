Порошенко спешит устроить провокацию до выборов

Информационная "обработка" союзников уже идет полным ходом

Президент Украины Петр Порошенко не просто врет, рассказывая иностранцам за океаном о российской армии на границе с Незалежной. Он преследует далеко идущие цели, для достижения которых ему нужно любыми средствами сорвать выборы. Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

"Утверждения Петра Порошенко о большом сосредоточении российских войск вдоль российско-украинской границы, на мой взгляд, – не просто ложь", – отметил сенатор в Facebook. "Таким образом идет информационная подготовка разного рода инсценировок на границе по типу Гляйвицкой провокации", – допустил он.

Параллель очевидна. В 1939 г. силы СС инсценировали атаку поляков на немецкую радиостанцию в польском городе Гляйвиц. Тем самым гитлеровская Германия получила повод для нападения на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Порошенко сейчас идет по тому же пути. Его провокация в Керченском проливе осенью прошлого года провалилась, и он снова вернулся к теме "российской агрессии" в Донбассе.

Отправившись за поддержкой в Америку, глава Незалежной 40 минут рассказывал немногочисленным собравшимся в зале Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, как Россия "захватила Крым", "укрепилась в Донбассе" и готовится к вторжению на Украину, уже собрав у границы войска.

Такая активная информационная атака означает, что очередная провокация Киева может случиться в ближайшее время, считает Клинцевич. Порошенко нужно развязать конфликт до выборов президента 31 марта, в противном случае он рискует потерять все.

"Нынешняя украинская власть не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить на этих выборах нужный ей результат", – опасается сенатор.

На пост главы Украины претендуют 44 кандидата. Порошенко входит в тройку лидеров вместе с шоуменом Владимиром Зеленским и экс-премьером Юлией Тимошенко. Однако опросы общественного мнения показывают, что рейтинг действующего президента составляет менее 20%, так что его шансы прорваться хотя бы во второй тур весьма призрачны.