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Путин в послании "забыл" про Украину

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Украинцы удивились странному "казусу" в важном обращении главы России

Российская и украинская общественность обратила внимание на тот факт, что в своем нынешнем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин за все полтора часа ни разу не упомянул ни в каком свете Украину. Наших братьев на Днепре это смутило, а россияне считают, что пусть о Незалежной переживает ее действующий лидер.

Комментируя отсутствие "украинского вопроса" в послании, декан Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова, известный отечественный журналист Виталий Третьяков вспомнил героя советского фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!", сообщает телеканал "Царьград".

"Правильно сделал, что не упомянул Украину. Пусть о ней дон Педро рассуждает в меру своих интеллектуальных возможностей и в меру своей алчности",

– заявил мэтр советской и российской журналистики.

Подписчики Третьякова тут же бросились оставлять под постом свои оценки и суждения по столь "невиданному" событию. Орфография и пунктуация оригиналов сохранены:


"Украине будет обидно, что ее никуда не послали в послании", "Хех... У Пети теперь новая забота, ему нужно будет как то объяснить украинцам что теперь им нужна виза для безвиза", "А Вы сегодня поздравили дона Педро с его профессиональным праздником?", "Хохлы в печали. Пидорошенко 150 раз вспомнил Путина и Россию, а Путин ни разу. Горе то какое...(((", "Путин ни разу не упомянул Украину. Такого оскорбления шароварники ему не простят".

Между тем часть пользователей считает, что именно к президенту Незалежной относились слова хозяина Кремля о США и их "сателлитах", которые им "подхрюкивают":

"Скорее всего Украине особое место приготовлено на этом "Скотном дворе" Путина (зачеркнуто) Оуэрела", "Как это не упямянул, а "подхрюкивают", "Не упомянул, но намекнул словом "подхрюкивают", "Фраза Про похрюкивание– это был тонкий намёк на дона Педро, наверное)))"".

Фото: www.globallookpress.com

Украинские СМИ по-своему увидели свое отсутствие в поле зрения Владимира Владимировича. Там уверены, что из-за падения рейтингов лидера РФ, его популярности у россиян, падающего уровня жизни граждан он решил говорить с народом о том, что волнует людей. По словам автора "Обозревателя", "населению России осточертела внешняя политика, осточертела Украина, НАТО, Сирия, а уже тем более какая-нибудь там Венесуэла или Африка, ... да и Америка тоже осточертела".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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