Лидер Незалежной тряс с трибуны бумагами с подписями под обращением к генсеку организации

Президент Украины Петр Порошенко устроил сегодня очередной перформанс во время своего выступления на заседании Генассамблеи ООН, правда, перед полупустым залом, а если точно сказать – почти пустым. "Бурные" аплодисменты лидеру нации периодически устраивали четверо или пятеро украинцев во главе с министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Кроме традиционного набора постмайданной антироссийской мантры об "агрессии", "оккупации", "аннексии", "захвата" Крыма и Донбасса, наличия многотысячной армии РФ у границ Незалежной и в самом шахтерском крае, пан Порошенко отдельно затронул тему арестованных в ноябре прошлого года украинских моряков, нарушивших госграницу России в Черном море.

Словно факир, он выудил из огромной коробки, аки из шляпы, пару листков бумаги и, сотрясая ими перед немногочисленными собравшимися, воззвал:

"Я привез с собой обращение к Генеральному Секретарю ООН (Антониу Гуттерешу) с просьбой продолжать давление на Москву для освобождения украинских моряков. Его подписали тысячи и тысячи украинцев лишь за последние несколько дней. И я говорю от имени всех их. Дамы и господа, мы искренне рассчитываем на вашу поддержку, и это обращение, подписанное украинскими лидерами, а это список подписей, которые от Украины сегодня здесь, в Нью-Йорке, и я передаю это все Генеральному секретарю".

Странно, почему граждане Незалежной, так беспокоящиеся о судьбе арестованных соотечественников, до сих пор не собрали миллион подписей.





Верховный главнокомандующий, который послал украинские корабли на прорыв через Керченский пролив, дабы устроить всемирную провокацию, в тысячный раз заметил, что 24 моряка являются "военнопленными", а Москва никак не реагирует на стоны Запада об освобождении правонарушителей.

"Россия не слышит многочисленные призывы немедленно и без всяких условий освободить захваченных моряков. В частности призыв соответствующей резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей в декабре прошлого года", – заявил недовольный Петр Алексеевич.

Также хозяин "Рошена" зачем-то в стенах ООН вспомнил о своей бездарной поездке в мятежный Крым весной 2014 года. Он там увидел голосование на референдуме "под дулом автоматов" и назвал его частью "агрессивных планов России".

"Я сам был этому свидетелем, когда находился в Крыму в конце февраля 2014 года. Подойдя к зданию парламента, чтобы поговорить и прекратить этот фарс, я своими глазами увидел, что здание было окружено российскими военными. Это не имело ничего общего ни с демократией, ни со свободным волеизъявлением",

– сказал пан Порошенко.

Эти воспоминания, конечно, ранят "шоколадного короля", поскольку тогда крымчане выгнали его взашей из Симферополя и полуострова. Лишь сотрудники милиции не дали миллионера разорвать на ошметки. Жаль, что Петр Алексеич не поведал публике, как спасался. Зато это не осталось без внимания соцсетей.

"Порошенко врет и не краснеет в ООН", – написал Агрегатор – КрымPRESS, выложив известное видео.

"Кого там Порошенко в 2014-ом выносил с Майдана я не знаю, а вот то что его тогда вынесли из Крыма вперёд ногами это видел не только я", – констатирует Андрей Юрич.

"Да я за таких борщ проливал.может бухой был или приснилось. Или, мол, давно было, никто не вспомнит))" – с сарказмом отвечает ему Альфред Хичкок.

Такое впечатление, что пан Порошенко в ожидании грядущих празднований пятой годовщины Крымской весны и возвращения полуострова в состав России, а значит, опять украинский электорат будет смотреть новости из Республики с наплывом российского руководства и возможного присутствия на торжествах самого президента страны Владимира Путина, – так вот Петр Алексеич выдает на-гора все, что осталось в шляпе неудачного факира. А ведь еще действующему главе Незалежной 31 марта нужно отстоять свое кресло.

