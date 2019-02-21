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В Киеве сделали нелепое заявление о "более украинском" Крыме

Фото: www.globallookpress.com
Весеннее обострение пришло в Незалежную раньше срока

Украина делает успехи на российской территории.

Правду о реальном положении дел на полуострове миру раскрыл глава МИД Незалежной Павел Климкин. Как выяснилось, через пять лет после воссоединения с Россией Крым стал более украинским, чем был до этого. Однако изменения эти произошли слишком поздно, в чем виноват сам Киев, заявил он.

"5 лет назад… Крым был недостаточно украинский. И для крымчан, и для всех нас. Для того, чтобы понять важность украинского Крыма, мы должны были заплатить высокую цену. И мы все в этом, к сожалению, виноваты",

- написал он в своем Facebook.

Павел Климкин. Фото: www.globallookpress.com

Но унывать не стоит – дела пошли на поправку: украинизация российского полуострова идет полным ходом, порадовался Климкин.

"…за эти годы борьбы призыв "Крым – это Украина!" стал уже не просто слоганом, а руководством к действию. Мы должны довести это дело до конца",

– заключил дипломат.

Очередной выпад в сторону России изрядно повеселил пользователей Сети.

"Таких шариковых и шмондеров там полно.Это не лечится!" "Климкин в составе 80% населения по шкале Макаревича..." "Блажен, кто верует)", – высказались комментаторы.

Крым вернулся в состав России после мартовского референдума в 2014 году, напоминает сайт телеканала "360". За присоединение полуострова проголосовали 96 процентов его жителей.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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