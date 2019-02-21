Украинцы перекрыли движение на Крымском мосту

Панические сообщения появляются в Сети

Транспортный переход через Керченский пролив внезапно опустел. Более того, появилась информация о том, что движение перекрыли.

Нетрудно догадаться, откуда торчат уши. С завидным упорством "доказательства" приводят провокаторы, сообщения которых распространяют украинские СМИ. Об опустевшем Крымском мосте в очередной раз написала некая RoksolanaToday&Крым в своем Twitter. И даже приложила живописное фото. Журналисты издания "Акценты" добавили эмоций и настрочили статью о "панике" среди жителей полуострова из-за сложившейся ситуации.

В Сети подобные перлы стали сродни анекдотам. Пользователи потешаются над старательными авторами и упражняются в остроумии.

"Крымский мост не существует, Северного потока нет, космодром Восточный-мираж, Уралвагонзавод, Ижмаш, Ростехно не торгуют своей "продукцией" (очередь из десятков стран) ВЫВСЕВРЕТИ!!!", "Настоящий украинский патриот уверен, Крымский мост, как потенция – долго не простоит",

– пишут они.

Напомним, накануне Владимир Путин рассказал о запуске железнодорожного движения по транспортному переходу.

"В этом году начнется железнодорожное движение по Крымскому мосту, это даст возможность мощно развивать и Крым, и Севастополь",

- цитирует президента РИА Новости.

