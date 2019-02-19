Гордон "раскрыл" секреты о Крымской весне

Украинский пропагандист узнал все про "вежливых людей"

Прибывшие в Крым в начале 2014 г. неизвестные люди в камуфляже якобы должны были захватить здания различных ветвей власти на полуострове за 24 часа, а если это не удастся, покинуть регион. Об этом поведал известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Данную "важную информацию" он получил от Анатолия Могилева, который в то время занимал пост председателя совета министров Крыма, а за поддержку решений Рады на фоне Майдана снят в феврале 2014 г. со своей должности решением сессии Верховного Совета Республики.

"По перехватам переговоров "зеленых человечков" ясно, что руководство России ставило задачу так: за сутки надо решить вопрос овладения парламентом и так далее. Если не получится, то назад",

– заявил украинец в интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

По его мнению, Киев не оказал сопротивления крымчанам или из-за своей слабости, или из-за страха, или из-за связи с Москвой. А может быть, все три причины послужили причиной потери полуострова.





"Еще один секрет: в 1994 году, когда Юрий Мешков был президентом Крыма, все было готово к захвату власти. Это мне сказал Евгений Марчук (первый председатель Службы безопасности Украины, а также бывший премьер-министр и экс-глава Минбороны страны). Тогда, в 1994 г., на полуострове появился казачий хор, коротко стриженные ребята. Готовился захват органов власти, СБУ и МВД. Ночью украинская "Альфа" под руководством Марчука вылетела в Крым, заняла все помещения правительственные, депутатов крымских вывезли в Киев. Мешкова выкинули за пределы Крыма. Все было закончено", – сказал пан Гордон.

На вопрос Дудя, "каким нужно быть идиотом", чтобы в столь сложный переходный период, надо полагать, после госпереворота, идти "атакой на русский язык", представитель Незалежной ответил в духе постмайданной мантры поголовно всех руководителей соборной – во всем виновата Россия.

"Это прекрасный вопрос. Я дам на него короткий и исчерпывающий ответ. Это делали не идиоты, это делала агентура ФСБ Российской Федерации. Я ответственно повторяю: это делала агентура РФ, которая специально раскачивала лодку. И они продолжают это делать сегодня",

– возвестил украинский журналист.

У Дудя в этот момент зачесался затылок и волнами пошло лицо. Однако пан Гордон не стал останавливаться и тут же объявил, что российские спецслужбы, оказывается, курируют местных националистов и устраивают их марши в Киеве. Украинец не смог удержаться, чтобы не произнести другую любимую мантру за последние пять лет – Москва ведет гибридную войну.

Эфир программы "вДудь" выложен на канале YouTube.

В феврале 2018-го, пытаясь оправдаться за сдачу полуострова без боя, нынешний секретарь СНБО Александр Турчинов, который стал после Майдана и.о. президента страны, объяснил, почему в Крыму не проводилась "антитеррористическая операция". Все потому, что у соборной нет военных средств для противостояния такой ядерной державе, как Россия.

