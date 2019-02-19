Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Киев провокациями в Донбассе подставляет ОБСЕ

Фото: www.globallookpress.com
МИД России обратился к Западу повлиять на агрессивную Незалежную

Министерство иностранных дел РФ призвало западных кураторов Украины удержать киевское руководство от военных авантюр, которые могут привести к катастрофе. Об этом говорится в заявление дипведомства в связи с последними событиями в Донбассе.

В комментарии МИД отмечается, что прогремевшие утром 18 февраля в Донецке три взрыва являются попыткой Киева запугать население шахтерского края, что укладывается в логику предвыборной кампании действующего президента страны Петра Порошенко.

"Исходя из сообщений очевидцев, размещенных в СМИ и соцсетях, можно сделать вывод о схожести случившегося с терактом в августе прошлого года, когда был убит (глава ДНР) Александр Захарченко. Похоже, Киев сознательно продолжает "размораживать" ситуацию в регионе, пытаясь запугать его жителей", – утверждают на Смоленской площади.

В Москве считают, что украинские власти такими действиями добиваются переключения внимания электората с проблем в экономике, социальной сфере, массового обнищания, бегства трудоспособного населения из страны, гонений на духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви на военные действия в Донбассе.

Фото: www.globallookpress.com

"В этой игре Киев не останавливается перед самыми гнусными провокациями, пытается втянуть в них наблюдателей ОБСЕ, подставляя их под удар", – подчеркивается в сообщении.

Российская Федерация призвала ООН, ОБСЕ и Совет Европы дать оценку происходящему в Незалежной.

В донецком квартале, где накануне прогремели три взрыва, находятся резиденция главы ДНР, а также гостиница, где проживают представители миссии ОБСЕ. По информации республиканской МЧС, пострадавших в этом ЧП нет. Донецкие силовики сообщили, что были подорваны самодельные безоболочные устройства, обернутые в медную фольгу.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Россияне захотели отдать Курилы японцам

Часть соотечественников заняла неожиданную позицию

Украина устроила новую истерику на Азове

Киев пожаловался на увеличение времени задержек судов в Керченском проливе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей