МИД России обратился к Западу повлиять на агрессивную Незалежную

Министерство иностранных дел РФ призвало западных кураторов Украины удержать киевское руководство от военных авантюр, которые могут привести к катастрофе. Об этом говорится в заявление дипведомства в связи с последними событиями в Донбассе.

В комментарии МИД отмечается, что прогремевшие утром 18 февраля в Донецке три взрыва являются попыткой Киева запугать население шахтерского края, что укладывается в логику предвыборной кампании действующего президента страны Петра Порошенко.

"Исходя из сообщений очевидцев, размещенных в СМИ и соцсетях, можно сделать вывод о схожести случившегося с терактом в августе прошлого года, когда был убит (глава ДНР) Александр Захарченко. Похоже, Киев сознательно продолжает "размораживать" ситуацию в регионе, пытаясь запугать его жителей", – утверждают на Смоленской площади.

В Москве считают, что украинские власти такими действиями добиваются переключения внимания электората с проблем в экономике, социальной сфере, массового обнищания, бегства трудоспособного населения из страны, гонений на духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви на военные действия в Донбассе.





"В этой игре Киев не останавливается перед самыми гнусными провокациями, пытается втянуть в них наблюдателей ОБСЕ, подставляя их под удар", – подчеркивается в сообщении.

Российская Федерация призвала ООН, ОБСЕ и Совет Европы дать оценку происходящему в Незалежной.

В донецком квартале, где накануне прогремели три взрыва, находятся резиденция главы ДНР, а также гостиница, где проживают представители миссии ОБСЕ. По информации республиканской МЧС, пострадавших в этом ЧП нет. Донецкие силовики сообщили, что были подорваны самодельные безоболочные устройства, обернутые в медную фольгу.

