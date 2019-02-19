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Порошенко рассказал, как выносил раненых с Майдана

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Лидер Незалежной прошиб лживую слезу под фальшивую информацию

Действующего президента Украины Петра Порошенко обвинили, мягко говоря, в неправдивых данных об обстрелах 18 февраля в центре Киева и своем личном участии в спасении пострадавших. О несоответствии с реально происходившими событиями из уст главы государства обратила внимание блогер и журналист Татьяна Высоцкая.

Свой душераздирающий спич Петр Алексеевич произнес накануне, отмечая, так сказать, пятую годовщину массовых расстрелов на Майдане.

"Я настолько возмущена, что не могу не опубликовать это видео... В речи в зале Ивано-Франковского театра президент Украины со слезой взялся вспоминать этот страшный день. Но, мягко говоря, преувеличивая свое участие и роль в нем. Начнем с того, что в 9 утра беркутовцы еще не стреляли. О другом – вообще без комментариев... Вот так переписывается история",

– написала Высоцкая на своем канале YouTube.

Хозяин "Рошена" поделился своими воспоминания о том страшном дне, как будто находился в гуще событий.


"Ровно пять лет назад мой день начался с того, что я вышел в Мариинский парк, шел в Верховную раду, это было 9:00. Увидел побратимов из 14-ой сотни Самообороны Майдана. Остановился. Поговорил. Они обратились ко мне за помощью, так как по ним стреляют. Прошел 150 метров. У фонтана была расположена цепь "Беркута", которая с помповыми ружьями стреляла в людей... Уже через 15 минут было 11 раненых на моих глазах. Через полтора часа – трое погибших, которых мы пытались донести до Дома офицеров. Эти минуты, этот день я запомню на всю жизнь",

– поведал пан Порошенко о трагическом дне "революции гидности".

Комментарии под видео красноречиво говорят об отношении украинцев к президенту. Орфография и пунктуация сохранены авторские.

Фото: www.globallookpress.com

"Это существо бесконечно лживое и безгранично жадное".

"Я то думала, что круче Юли на инвалидной коляски уже ничего нет. Ан нет, Гран при на конкурсе Брехунов получает мальчик Петя!!!"

"Это случаем не те Беркута с которыми он улыбающийся фотографировался?"

"Хоть бы здесь воздержался от лжи. Моральное уродство".

"Он Небесную Сотню и расстрелял, чтобы захватить власть".

"Проникновенно, с паузами, видно – старался, но неубедительно, все-таки – нет. И пересдачи не будет!"

Фото: www.globallookpress.com

"Послушайте, как дико этот барыга!!! Эти три убитых, о которых говорит этот мерзавец, – это СВОБОДОВЦЫ В. Капинос, С. Помещик и И. Сердюк. БРЕХЛО, оно не вынесло ни одного человека с Майдана. Урод".

"...да это не человек, это зло к нам из глубин космоса сослан!?"

"Он и аварию на ЧАЭС устранил ......"

Справедливости надо признать, что пан Порошенко в Мариинском парке был, однако насколько реально он кого-то куда-то нес, сказать сложно.﻿ Как отмечают некоторые пользователи, в те дни многие депутаты Рады больше пиарились, нежели физически спасали людей.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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