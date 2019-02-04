Только рыпнись: Порошенко угрожают майданом

Лидера Незалежной записали в алкоголики и требуют от него отвода

Президент соседнего государства Петр Порошенко поделился с народом радостным известием: интронизацией предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания . Однако в стране не разделили его восторга.

В адрес Порошенко посыпались обидные оскорбления. При этом комментаторы в Instagram припомнили главе государства не только его политические неудачи, но и частную жизнь. Они пригрозили очередным переворотом в стране и потребовали отказаться от президентского кресла. (Орфография и пунктуация оригинальны).

"Если ты мразь пройдёшь, мы выйдем на майдан",

– застращал подписчик.

"Доведет страну до упадка нищенства, тысячи смертей, только порох!!!!"

– предсказал другой.

"Просто у бухарей всегда так",

– отозвался третий.

"Он не пьет! это знают даже маленькие дети, что у него диабет ))) . но это не точно",

– заступился участник виртуального спора.

Среди словесного потока под публикацией Порошенко попадаются настоящие пророчества.

"ПЕТЬКА ПРИВЕТ РОДНОЙ СЕГОДНЯ ПО НТВ РОССИИ СИДЕЛ ИРАНСКИЙ ЯСНОВИДЯЩИЙ ,ОН СМОТРЯ НА ТВОЕ ФОТО СКАЗАЛ ШТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗБРАН НА ВТОРОЙ СРОК НО ТЫ САМ ПОДАШ В ОТСТАВКУ ТАК КАК НАРОД ТЕБЯ **** РАЗОРВЕТ!!!",

– написал еще один фолловер.

В комментариях к президенту обращаются фамильярно, порой не просто по имени, а выдумывают производные от его фамилии.

"Парашка нужен всем, его не долюбливает Трамп, выгодно для России", "йди спать ботяра... Робочій день закінчився!!!!", "твой Петя скоро в тюрьме будет реветь а мы все поржом", "Не подскажите в какой войне участвовало государство Украина, и поведайте нам об эпических победах",

– с издевкой отмечают люди.

Многие обратили внимание на усталый вид Порошенко и отправили его на покой, поскольку за годы его правления жизнь в Незалежной не улучшилась.

"Что хорошего сделал Порошенко?"

– поинтересовался представитель народа.

"ВОТ ИМЕННО, ЧТО НИЧЕГО",

– парировал оппонент.

До президентских выборов на Украине, которые пройдут 31 марта, остается меньше двух месяцев. ЦИК зарегистрировал более 20 кандидатов. Среди них затерялся действующий лидер с невероятно низким рейтингом.