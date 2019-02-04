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Тимошенко обвинила Порошенко в грязных предвыборных играх

Юлия Тимошенко. Фото:tymoshenko.ua
Лидер Незалежной нашел применение заработанным на войне деньгам

Кандидаты президентской гонки на Украине сыпят друг в друга обвинениями в подкупе избирателей. На сегодняшний день жесткими упреками отметились глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко в адрес действующего президента страны Петра Порошенко. Его сторонники заявили, что тем же самым занимается и штаб "газовой принцессы".

Громы и молнии разразились на заседании согласительного совета парламентских фракций, которое состоялось в понедельник, 4 февраля. Юлия Владимировна пришла на него не с пустыми руками – она махала перед собравшимися декларациями президента за 2017 год и документами, которыми он додекларировал свое состояние в 2018-ом. Пани Тимошенко возмутилась тем, что на фоне войны, крайней бедности людей декларация Порошенко выросла в 82 раза за год.

А самым циничным лидер "Батькивщины" назвала то, что часть этих доходов глава государства получает из того, что дает личные деньги своей стране во время войны под проценты.

"Расточительство во время войны – это преступление президента",

– сказала политик и попросила Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разобраться с конфликтом интересов.

"Сейчас каждый украинец знает, что благодаря своему ближайшему соратнику (замглавы фракции Блока Петра Порошенко) Сергею Березенко и всему его коррумпированному окружению, создается сеть на Украине и раздается по тысяче гривен людям за голос",

заявила Юлия Владимировна, выложив свое эпохаьное выступление в Facebook.

Она обратилась к главе МВД Арсену Авакову с требованием начать расследование. Пани Тимошенко утверждает, что такой масштабной коррупции не было ни на одних выборах.

"Люди считают дни и часы, которые Порошенко, этому коррупционеру высшей пробы, остались у власти",

– констатировала бывший премьер-министр страны.

Команда лидера нации в долгу не осталась и тут же резко парировала. С ответными обвинениями выступил председатель фракции "БПП" Артур Герасимов. По его мнению, "представители партии "Батькивщина", которую возглавляет кандидат в президенты Юлия Тимошенко, начали кампанию по подкупу избирателей и сбору их персональных данных", сообщает сайт фракции.

Герасимов подчеркнул, что не меньшей угрозой, чем внешняя агрессия, становятся окольные пути популизма от большинства кандидатов в президенты.

"Но все прекрасно знают, где бывает бесплатный сыр и к чему это приводит", – сказал представитель "БПП".

Выборы главы государства должны состояться 31 марта, предвыборная гонка стартовала в последний день ушедшего года. На сегодня ЦИК зарегистрировал уже 28 кандидатов.

По данным последних соцопросов, в лидеры предвыборного рейтинга неожиданно вышел шоумен Владимир Зеленский.

Так, согласно опросу Центра Социологический мониторинг, Украинского института социальных исследований имени Яременко, компании Info Sapiens и Соцгруппы Рейтинг, за Зеленского готовы проголосовать 21,9%, за Тимошенко – 19,2%, а Порошенко поддерживают 14,8% респондентов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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