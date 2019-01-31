Украинцы просят зрелищ: шоумен Зеленский переиграл всех кандидатов в президенты

До выборов лидера Незалежной осталось 2 месяца

Наибольшими симпатиями граждан Украины в качестве возможного главы государства пользуется Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в последние дни января.

Если бы выборы состоялись на этой неделе, то шоумен победил соперников, собрав 19% голосов.

Впрочем, от лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко он оторвался недалеко – у экс-премьера поддержка 18,2% избирателей. Причем, электоральная Украина снова демонстрирует разделение по территориальному признаку: если Зеленскому симпатизируют в основном на юге и востоке, то Тимошенко – в центре и на севере страны.

Третье место в президентской гонке занимает действующий глава Петр Порошенко. Его избирательный рейтинг – 15,1%. Больше всего желающих вновь видеть его в кресле президента – это жители Киева и Западной Украины. При этом Порошенко стал лидером "антирейтинга": половина респондентов заявили, что не станут голосовать за Порошенко ни при каких обстоятельствах.

У кандидата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко сейчас есть поддержка 10% избирателей. Его опорный регион – Донбасс. Остальные кандидаты не добирают и до 10%.

Социологи отмечают, что Юлия Тимошенко несколько потеряла в рейтинге по сравнению с декабрем прошлого года. Однако большая часть опрошенных – 23% – уверены, что победа все равно будет за ней.

Поднимать рейтинг опытный политик Тимошенко отправилась на базар. Будучи с агиткампанией в Чернигове, она решила совместить полезное с приятным: общение с народом и шопинг. В итоге лидер Батькивщины выбрала себе, внучке и зятю по вышиванке, а к семейному столу купила кусок сала.

"Сало в Украине – не просто продукт, а средство национальной идентификации. Как сказал мне один человек: если сала купила - значит, порядочный человек. Я этот тест прошла", – приводит "Правда Украины" слова Тимошенко.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.