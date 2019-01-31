Строитель великой украинской "Стены" рвется к власти, несмотря на уголовное дело

На предстоящем 2 февраля съезде партии "Народный фронт" бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк будет выдвинут кандидатом в президенты страны. С таким заявлением выступил, опровергая "нездоровый ажиотаж и море измышлений", глава фракции "НФ" в Верховной раде Максим Бурбак.

"Партийный актив однозначно высказался за выдвижение Арсения Яценюка в президенты Украины. Это стало понятно, когда Арсений Яценюк встречался в декабре с партактивом в регионах. Партия выразила безусловное доверие лидеру партии", – написал Бурбак в своем Facebook.

По его словам, соратники и сам экс-премьер "чувствуют важность момента и своего решения", поскольку считают себя ответственной политсилой.

"Сейчас мы осознаем, что от решения НФ зависит не только ход, но и результат выборов. Возможно от нашего решения зависит, кто станет президентом Украины. Именно поэтому такой интерес к съезду "Народного фронта"", – глубоко убежден нардеп.

Партия намерена сделать все, чтобы выборы были честными и демократичными, подчеркнул Бурбак.

Потерявший премьерское кресло в апреле 2016 г. на фоне скандалов с якобы получением взятки в размере $3 млн и растрат при строительстве пограничного забора вдоль российских рубежей под названием "Стена", над которым только ленивый не прошелся с сарказмом, Арсений Петрович как-то потерялся на украинских и американских просторах. Считалось, что он и вовсе крепко осел за океаном, где ему там СМИ приписывают кучу недвижимости.

Ан нет, не забывает пан Яценюк неньку. Действительно, в начале декабря прошлого года политик помотался между Луцком, Львовом, Тернополем, встречался со студентами и однопартийцами.

Но а украинцам не стоит забывать, что в октябре 2018-го суд в Киеве таки обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении бывшего премьера по подозрению в растрате госсредств в крупном размере и отмывании доходов.

Когда же дело дойдет до реального выбора, хорошо бы иметь в виду про его знаменитый спич про "кулю в лоб", которому, кстати, исполнилось ровно пять лет 22 января, а также незабываемый вынос "тела Яценюка" с трибуны Рады. Такой он будущий вероятный лидер украинской нации?

Вишенкой на торте является то, что Арсений Павлович внесен в санкционный список России в прошлом ноябре и заочно арестован в 2017-ом Есентукским районным суд РФ по делу об убийствах российских военнослужащих в Чечне.

