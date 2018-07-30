Экс-премьер Незалежной снял с себя вину за воровство на строительстве пограничного забора

Российские власти пытаются опорочить детище постмайданных мыслителей – проект "Стена". Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, который и являлся главным вдохновителем возведения на границе с Россией большого забора. И его же украинцы обвиняют в растратах при строительстве данного объекта.

"Москва открыто не желает иметь границу между Украиной и Россией. Поэтому Кремль прилагает огромные усилия, чтобы помешать или дискредитировать любой пограничный проект", – утверждает Яценюк в комментарии "Радио Свобода".

При этом, считает экс-глава кабмина, проект "Стена" реализуется успешно. Также он категорически отрицает свою вину в воровстве денег при строительстве пограничного ограждения.



"Даже если подрядчики и местные чиновники что-то украли (а расследованию придется это доказать в суде), каким образом может быть вовлечен в это премьер-министр?" – удивленно вопрошает пан Яценюк.

По его мнению, "Стена" помогла прекратить "контрабанду и незаконную миграцию, а также способствовала безвизу с ЕС и заложила основу для возможного членства Украины в НАТО".

"Наши партнеры всегда давали понять, что Украина должна построить надежную границу с Россией", – резюмировал лидер "Народного фронта".

Амбициозный оборонный "Европейский вал", как его официально принято называть, стоимостью $520 млн начали сооружать в 2014 г., дабы мощно закрыться от "страны-агрессора". Но спустя четыре года на 1 тыс. 974 км сухопутной части российско-украинской границы народ видит жалкое подобие "Стены". Сейчас она состоит из 170 км траншей, 72 км ограждения, 165 км патрульной дороги, 19 км наземной полосы, оборудованной сейсмическими датчиками для обнаружения движения объектов весом более 60 кг, и четырех пограничных постов с 17-метровыми сторожевыми башнями, оснащенными камерами наблюдения и тепловизорами, отмечает издание.

Авторы пишут, что экономические сложности привели к сокращению бюджет "Стены" в четыре раза и заставили отложить его завершение до 2020 года. "Тем временем скандал с хищением средств вообще поставил под сомнение весь проект. В этом месяце внимание общественности к этому вопросу привлекло появление новых обвинительных приговоров. Для некоторых построенная часть стены является скорее физическим напоминанием об укоренившейся коррупции в стране, чем символом прогресса и безопасности", – считает издание.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выявило, что при возведении постмайданного объекта некоторые патрульные дороги вдоль стены, где ездят приграничные военные, оказались более узкими, чем запланированные 3 м, и что из бюджета проекта украли не менее $365 тысяч.

Восемь человек из погранслужбы Незалежной и местные подрядчики были задержаны в августе и ноябре 2017 г. по подозрению в хищении. НАБУ 5 июля объявило о завершении досудебного расследования и подготовило обвинительный акт для направления в суд.

