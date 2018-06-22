Границы России атакуют разведчики
Министерство обороны отчиталось, что ВКС РФ за минувшую неделю наблюдали у российских границ 20 иностранных самолетов-разведчиков.
Об этом сообщила газета "Красная звезда". Семь раз поднимались в воздух истребители, чтобы не допустить возможных нарушений границы. Эта задача была успешно выполнена.
Также по данным Минобороны, боевая подготовка ВС РФ за неделю проводилась на 107 полигонах, всего прошло 5 тыс. 822 практических мероприятия. Летчики отработали 198 летных смен на 68 аэродромах. Десантники совершили 7,9 тыс. прыжков с парашютом, в море вышли 9 подводных лодок, 57 кораблей и 6 судов обеспечения.
Российские границы постоянно находятся под пристальным наблюдением военных НАТО. Так, ранее сообщалось, что Госдепартамент США одобрил сделку по продаже ФРГ дальних беспилотников на сумму $2,5 миллиарда для шпионажа против России. При этом разведка ведется не только в небе над Балтикой, но и на границе Украины.
Кроме того, тренировочные полеты вдоль границ совершают и американские бомбардировщики. Так, в начале июня сверхзвуковые B-1B Lancer, вылетевшие с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, несколько часов летали неподалеку от российской границы над Балтийским морем.
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