Беспилотники соберут данные о российских "Искандерах"

Госдеп одобрил беспрецндентную сделку по продаже немцам дальних беспилотников на сумму 2,5 млрд долларов. Теперь долгое время остававшаяся в стороне от "разборок" Москвы и Вашингтона Германия может стать базой дронов-раведчиков. Их главной задачей станет шпионаж против России.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на документ Госдепа, немцам отправят новейшие MQ-4C "Тритон", хорошо знакомые российским военным. В последнее время они постоянно летают вблизи Крыма и Калининградской области, собирая данные о количестве и дислокации подразделений ВС РФ.

В Пентагоне уверены, что поставка "Тритонов" Германии закроет "критический разрыв потенциала и улучшит взаимодействие между двумя странами в НАТО". При этом Берлин якобы сможет "продолжать контролировать и сдерживать региональные угрозы".





На деле MQ-4C будут шпионить за российскими "Искандерами" в Калининградской области, совершая полеты в воздушном пространстве Польши. Кроме того, радиус действия БПЛА в две тысячи километров позволит посмотреть, как обстоят дела у военных РФ на границе с Прибалтикой, а также в Ленинградской области.

В последнее время страны НАТО резко усилили разведывательные полеты вблизи российских границ. На прошлой неделе Минобороны РФ зарегистрировало 19 таких случаев, ранее было 23. Периодически приходится поднимать в небо боевую авиацию.

Но теперь ситуация может только усугубиться. До этого MQ-4 НАТО вылетали с базы Сигонелла на Сицилии. Но теперь точно такие же дроны смогут спокойно взлетать с немецких аэродромов – это гораздо ближе.

У России пока нет разведывательных БПЛА дальнего радиуса действия. Проекты есть, их регулярно демонстрируют на выставках. В конце прошлого года стало известно, что КБ имени Симонова получило контракт от Минобороны РФ на разработку реактивного беспилотника, который должен летать почти вдвое быстрее американского MQ-4 – со скоростью 950 км/час. Но пока ничего об испытаниях аппарата, даже стендовых, ничего не сообщалось.



