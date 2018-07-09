Порошенко "запечатает" границу с Россией
Не контролируемую Киевом часть границы Украины с Россией нужно "запечатать". Об этом заявил сегодня президент Незалежной Петр Порошенко в ходе совместной пресс-конференции с главами Евросовета и Еврокомиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером соответственно.
"Я считаю, что единственный путь изменить ситуацию – это запечатать неконтролируемую часть украинско-российской границы и обеспечить выполнение минских соглашений. Москва должна согласиться на размещение под мандатом ООН многонациональной миротворческой операции на всей территории Донбасса, включая неконтролируемую часть границы с Россией", – цитирует пана Порошенко его официальный сайт.
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С этим заявлением украинский лидер выступил по итогам переговоров с руководством ЕС в Брюсселе, где в очередной раз порадовался продлению антироссийских санкций, которые, по его мнению, "заставляют Кремль платить огромную цену за свои международные преступления". А также европейские друзья Киева заверили Порошенко, что будут поддерживать украинский транзит российского газа в ЕС.
В конце прошлой недели, комментируя заявление советника министра внутренних дел Украины Ивана Варченко о возможности ввода "голубых касок" в Горловку и Новоазовский район Донецкой народной республики, представитель военного командования ДНР предположил истинные намерения Киева.
"Украина хочет воспользоваться контингентом ООН для атаки на республику. Мы, в свою очередь, хотим предупредить командование ВСУ и напомнить им, что подразделения ДНР в силах отразить любую атаку и в случае наступления мы применим все необходимые для защиты населения средства", – цитирует портал "Новороссия" представителя оборонного ведомства.
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