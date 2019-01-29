В соцсети обратили внимание на курьез с президентского форума в Киеве

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова удивилась плакату, который демонстрировался на экранах в ходе сегодняшнего предвыборного мероприятия под громким слоганом "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", на котором президент Украины Петр Порошенко объявил о своем выдвижении на пост главы государства.

Российского дипломата насмешила предвыборная агитация хозяина "Рошена" с портретом лидера РФ Владимира Путина.

"На мероприятии по выдвижению Порошенко в президенты зал украшал фотоколлаж с подписью "Либо Порошенко либо Путин". А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени", – пошутила Захарова в своем Facebook.

Пользователи активно бросились комментировать сей казус. Представляем наиболее лайковые с сохранением орфографии и пунктуации авторов.



"Думаю, за Путина проголосуют процентов 97".

"А вот если в порядке эксперимента выдвинуть ВВП кандидатом в президенты Украины, сколько процентов наберет? И что делать, если победит? Порошенко ходит по очень тонкому льду".



"Опять он всё врёт!Придем голосовать, а в бюллетенях нет Путина и за кого тогда голосовать?!!"

"И тут набрехал и зря обнадежил людей: теперь народ будет надеяться, искать Путина в бюллетенях, а его там не будет..."



"Теперь получается, что не только Трамп, но и Порошенко агент Путина".

"Это чувство глубокой ответственности у Порошенко перед Путиным!)))"

"На Украине без ВВП шагу ступить не могут. Не было бы Путина, его надо было бы придумать".



"Вообще и до и после выборов Украиной управлять будет тот же самый человек: посол сша".

А украинские СМИ поделились информацией, чем потчевали гостей президентского форума. По данным "Апострофа", угощали пирожками с мясом, печеньем и бутербродами с ветчиной, салом, колбасой. Журналисты отметили, что на столах не была представлена продукция "Рошена" – ни тебе конфеток, ни тебе тортиков.

Между тем на фоне такого огромного количества выдвинувших себя на президентское кресло украинцев даже Вашингтон впал в ступор. Видное ли дело, американская разведка выразила сомнение в победе Петра Алексеевича.

"Множество кандидатов на пост президента, высокий уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие явного лидера могут предоставить соперникам президента Украины Петра Порошенко, а также менее известным кандидатам и начинающим политикам возможность привлечь практически не определившийся украинский электорат",

– цитирует ТАСС директора Национальной разведки США Дэниела Коутса.

Выступая во вторник на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса, посвященных глобальным и региональным угрозам, он в очередной раз обвинил Москву в том, что она якобы пытается вмешаться в выборный процесс на Украине.

"Россия предпринимает шаги для оказания влияния на эти выборы, применяя широкий спектр инструментов, в том числе используя уязвимую экономику Киева, повсеместную коррупцию, уязвимости в киберпространстве и разногласия в обществе в надежде свергнуть Порошенко и избрать парламент, который бы не был столь антироссийским",

– заявил американец.

Напомним, выборы должны пройти в Незалежной 31 марта. На сегодня ЦИК зарегистрировал уже 22 кандидата.

