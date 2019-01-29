Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Захарова высмеяла Порошенко за его предвыборную презентацию

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
В соцсети обратили внимание на курьез с президентского форума в Киеве

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова удивилась плакату, который демонстрировался на экранах в ходе сегодняшнего предвыборного мероприятия под громким слоганом "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", на котором президент Украины Петр Порошенко объявил о своем выдвижении на пост главы государства.

Российского дипломата насмешила предвыборная агитация хозяина "Рошена" с портретом лидера РФ Владимира Путина.

"На мероприятии по выдвижению Порошенко в президенты зал украшал фотоколлаж с подписью "Либо Порошенко либо Путин". А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени", – пошутила Захарова в своем Facebook.


Пользователи активно бросились комментировать сей казус. Представляем наиболее лайковые с сохранением орфографии и пунктуации авторов.

"Думаю, за Путина проголосуют процентов 97".

"А вот если в порядке эксперимента выдвинуть ВВП кандидатом в президенты Украины, сколько процентов наберет? И что делать, если победит? Порошенко ходит по очень тонкому льду".

"Опять он всё врёт!Придем голосовать, а в бюллетенях нет Путина и за кого тогда голосовать?!!"

"И тут набрехал и зря обнадежил людей: теперь народ будет надеяться, искать Путина в бюллетенях, а его там не будет..."

"Теперь получается, что не только Трамп, но и Порошенко агент Путина".

"Это чувство глубокой ответственности у Порошенко перед Путиным!)))"

"На Украине без ВВП шагу ступить не могут. Не было бы Путина, его надо было бы придумать".

"Вообще и до и после выборов Украиной управлять будет тот же самый человек: посол сша".

А украинские СМИ поделились информацией, чем потчевали гостей президентского форума. По данным "Апострофа", угощали  пирожками с мясом, печеньем и бутербродами с ветчиной, салом, колбасой. Журналисты отметили, что на столах не была представлена продукция "Рошена" – ни тебе конфеток, ни тебе тортиков.

Между тем на фоне такого огромного количества выдвинувших себя на президентское кресло украинцев даже Вашингтон впал в ступор. Видное ли дело, американская разведка выразила сомнение в победе Петра Алексеевича.

"Множество кандидатов на пост президента, высокий уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие явного лидера могут предоставить соперникам президента Украины Петра Порошенко, а также менее известным кандидатам и начинающим политикам возможность привлечь практически не определившийся украинский электорат",

цитирует ТАСС директора Национальной разведки США Дэниела Коутса.

Выступая во вторник на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса, посвященных глобальным и региональным угрозам, он в очередной раз обвинил Москву в том, что она якобы пытается вмешаться в выборный процесс на Украине.

"Россия предпринимает шаги для оказания влияния на эти выборы, применяя широкий спектр инструментов, в том числе используя уязвимую экономику Киева, повсеместную коррупцию, уязвимости в киберпространстве и разногласия в обществе в надежде свергнуть Порошенко и избрать парламент, который бы не был столь антироссийским",

– заявил американец.

Напомним, выборы должны пройти в Незалежной 31 марта. На сегодня ЦИК зарегистрировал уже 22 кандидата.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

За Крым ответите: Киев наложил лапу на деньги российских банков

Решение принято по иску олигарха Коломойского

Пропали без вести: шансов отыскать живых Скрипалей больше нет

Экс-полковник ГРУ и его дочь бесследно исчезли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей