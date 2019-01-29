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На Украине предложили создать автономный регион Донбасса

Фото: Александр Кравченко/ТАСС
Чем ближе к выборам, тем больше идей решения внутриукраинского конфликта

Донбассу ради мира необходимо предоставить автономию в составе Незалежной на основе минских соглашений. С таким программным заявлением выступил во вторник лидер общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук.

В ходе съезда "Оппозиционной платформы – За жизнь", представителем которой он является, политик представил концепцию мирного плана. Она содержит три раздела: законодательный, административный и процедурный.

"Согласно плану, предусматривается создание в Донбассе автономного региона Донбасс в составе Украины. Он предполагает устройство через органы госуправления, такие как парламент, правительство и другие органы, которые будут осуществлять жизнедеятельность в Донбассе. Третий принцип, который является базовым, – это то, что наш план построен на минских соглашениях, утвержденных резолюцией Совбеза ООН, отвечает декларации "нормандского формата" и действующему законодательству Украины",

– заявил Медведчук, трансляцию выступления которого вел телеканал "112".

Оппозиционер отметил, что для утверждения автономного статуса Донбасса необходимо будет внести изменения в Конституцию страны.

По его мнению, предложенную инициативу вполне реалистично осуществить. При этом, подчеркнул Медведчук, речь не идет об установлении на Украине федерализации, в чем оппозицию упрекают представители постмайданной власти.


"Это свидетельство того, что никакой политической воли установить мир у них нет. А у нас есть. И мы не говорим о федеративном устройстве, потому что есть разница между унитарным и федеративным государством…",

– сказал политик.

Он вспомнил слова президента Петра Порошенко о том, что ключ от мира в мятежном шахтерском крае находится в Москве. Сей спич украинский лидер огласил в августе прошлого года на форуме волонтеров и ветеранов.

"Господин Порошенко говорит о том, что ключ от мира находится в Кремле. Это действительно так. Но в отличие от него и других, которые рвутся к власти, мы не просто знаем, где этот ключ, мы знаем, где дверь с замочной скважиной, от которой этот ключ. Более того, мы знаем, как открыть дверь к миру, который является результатом многих консультаций и дискуссий, сделает мир на Украине реальностью", – заключил Медведчук.

Уроженец Красноярского края является главным переговорщиком с РФ в вопросе обмена пленными, что даже публично признает Петр Алексеевич. В нынешней президентской гонке Медведчук поддерживает в качестве кандидата Юрия Бойко. На сегодняшнем съезде последний сообщил, что важнейшей задачей его на посту президента станет достижение мира в Донбассе.

"Мы сделаем все, чтобы остановить кровавое противостояние на востоке Украины. Мы немедленно пойдем на прямые переговоры ради достижения мира в государстве. Это первое, что мы сделаем после победы",

подчеркнул Бойко.

Также сегодня пан Порошенко объявил, что идет на второй срок. Причем он сделал неожиданное признание, что хочет "холодного" мира с РФ, но все портит российская пропаганда.

Напомним, несколько дней назад свое видение решения вооруженного конфликта в Донбассе обрисовал  спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик. Его идею раскритиковали в народных республиках.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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