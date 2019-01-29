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"Чтобы не мучалась": соперники нашли способ убрать Тимошенко

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Политику перед выборами отправили странный подарок

Депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко рассказал, что отправил лидеру партии "Батькивщина" джинсы. Он надеется на то, что Юлия Тимошенко, надев их, уйдет из президентской гонки и откажется от планов стать украинским лидером.

"Решил отправить хорошие джинсы Юлии Владимировне. Я уверен, что если она выберет джинсы, то не будет мучить ни себя, ни страну своим выдвижением в президенты", 

– написал он в своем аккаунте под видеороликом, на котором продемонстрировал, что действительно отправляет презент политику.

По мнению Гончаренко, в джинсах Тимошенко сможет сделать для страны намного больше. При этом парламентарий перефразировал известный мультфильм. "Я почему раньше злой был? Потому что джинсов хороших не было. Так вот, Юлия Владимировна, вы примите этот подарок, наденьте их и почувствуйте, что комфортнее быть в джинсах, чем выдвигаться в президенты. И для страны, и для вас – это точно лучший выход!" – заявил депутат на своей странице в Facebook.

При этом Гончаренко напомнил, как ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не будет принимать участия в президентской гонке. По словам артиста, в джинсах он может сделать для страны больше, чем в галстуке.

Людмила ФОКАНОВА
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