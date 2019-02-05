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Порошенко и Тимошенко объединились против конкурента

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Фото: Утро.ру
Политические тяжеловесы решили потопить выскочку Зеленского

Время шуток для украинского шоумена Владимира Зеленского кончилось. Действующий президент Незалежной Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко наконец увидели в комике реального конкурента в борьбе за власть и начали новую кампанию – по дискредитации лидера предвыборной гонки.

Поводов для этого сам Зеленский предоставил множество. В своих сатирических выступлениях ранее он не раз давал нелестные оценки и Украине, и ее власти, и народу. Теперь в штабе Порошенко оборачивают против комика те слова: дескать, что это за президент, который столь презрительно относится к своей стране.

"Человек, который ничего не предлагает для своей страны, называет ее проституткой и издевается над ее ценностями, не может руководить государством, – подчеркнул в интервью "Коммерсанту" представитель окружения Порошенко. – За него могут проголосовать "по приколу", "в отместку". Наша задача не допустить этого", - заявил он.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

Против Зеленского играет и то, что выступает он на русском языке. И то, что не скрывает готовности попробовать наладить отношения с российским руководством. За него – то, что он не запятнал себя невыполненными обещаниями.

Поэтому после того, как он официально зарегистрировался кандидатом и люди поверили, что он не шутит, его рейтинг начал расти, считает член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

"Завзятые политические клоуны Порошенко и Тимошенко утомили народ грызней: то они наперебой обещают снизить цены на газ, то критикуют друг друга в Давосе, припоминая грехи прошлого. Жители Незалежной хотят новое лицо", – передает сайт "Комсомольская правда" мнение эксперта.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг" на конец января, за Зеленского готовы проголосовать 19% избирателей, за Тимошенко 18,2%, за Порошенко – чуть более 15%.  Более того, опрос показывает, что, если Зеленскому удастся пробиться во второй тур, он выйдет из него победителем. А учитывая, что 45% опрошенных заявили, что президентом должна стать "новая личность, даже без опыта государственного управления", для Порошенко и Тимошенко это – очень плохой сигнал. И ради устранения опасного конкурента они согласны дуть в одну дуду.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. По состоянию на 4 февраля, на должность официально претендуют 30 кандидатов.

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Украинцы просят зрелищ: шоумен Зеленский переиграл всех кандидатов в президенты
Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official Кадр youtube.com Кадр youtube.com
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Николай ВИКТОРОВ
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