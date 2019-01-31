Доблестные украинские силовики грудью защитили президента

Лидер Незалежной за пять лет управления страной обзавелся множеством недоброжелателей, которые мечтают сжить его со свету. Об этом сообщил начальник Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей.

По словам шефа телохранителей Петра Порошенко, в прошлом году спецслужбы предотвратили свыше десятка попыток покушения на главу государства. Он рассказал о том, что его ребята недаром едят свой хлеб. Злоумышленники постоянно затевают что-то недоброе. При этом, судя по словам Гелетея, убить преступники собираются не только украинского лидера.

"В 2018 году было предупреждено около 11 покушений только на президента нашего государства",

– сказал начальник охраны в эфире программы "Персона грата" на "Украинском радио".

Никаких подробностей инцидентов Гелетей не привел. Аудитория радиостанции так и осталась в неведении по поводу того, кто собирался отправить Порошенко на тот свет, по какой причине, почему у преступников ничего не вышло и какому наказанию они подверглись.

С приближением выборов президента охрана первого лица будет усилена. Спецслужбы учтут недостатки, которые были выявлены в прошлые годы, сообщил руководитель УГО. "В этом участвуют и соответствующие подразделения Министерства внутренних дел, и Служба безопасности Украины (СБУ), чтобы выборы прошли в Украине цивилизованно. То есть это предотвращение тех негативных процессов, которые теоретически могли бы быть", – уточнил он.

Украинские силовые структуры не впервые докладывают о сорванных покушениях на президента страны. В 2017 г. СБУ расследовала два уголовных производства по фактам возможного покушения на жизнь Порошенко. Обстоятельства дел не сообщались, передавал телеканал "112 Украина". Подобные планы приписывались и руководителю центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.

В ходе интервью Гелетей высказался за то, чтобы предстоятель недавно образованной Православной церкви Украины митрополит Епифаний находился под государственной охраной. Но пока что законодательство не предусматривает обеспечение государственной охраны религиозных руководителей. "При согласии Епифания президент может подписать соответствующий указ об обеспечении безопасности, как во многих странах мира обеспечивается безопасность руководителям церквей", – сказал шеф охраны.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. За высший государственный пост поборются, в частности, действующий глава государства Петр Порошенко, экс-премьер страны Юлия Тимошенко, комик Владимир Зеленский, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и другие. Лидером предвыборной гонки, согласно данным соцопросов, является Тимошенко.