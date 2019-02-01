Немцам запретили помогать Киеву разрабатывать оружие

Проект по созданию "прячущегося" ЗРК зарубили на корню

Военный концерн Германии Rheinmetall отказался от украинского проекта по созданию мобильного зенитно-ракетного комплекса по прямому указанию правительства ФРГ. Об этом сообщил замдиректора киевского предприятия "Арсенал" Александр Клочко.

По его словам, идея была очень перспективная, но украинцам требовалась помощь специалистов Rheinmetall для разработки шасси, систем целеуказания и сопровождения.

"Мы пытались в свое время создать такой подвижный комплекс, который очень бы усложнил возможные атаки вражеской авиации на наши позиции, потому что этот комплекс был бы блуждающим и прячущимся в разных балках и окопах", – рассказал Клочко в интервью агентству "Оборонно-промышленный курьер". "После первых 10 сбитых таким комплексом самолетов враг бы не очень захотел летать безнаказанно", – пояснил замдиректора "Арсенала" потенциальные преимущества нового ЗРК.

Однако по неизвестной причине Берлин запретил своей компании сотрудничать с Киевом.

"Но наши друзья немецкие, правительственные, запретили им делать это с Украиной", – приводит телеканал "360" слова Клочко.

Впрочем, украинская компания не собирается сворачивать проект. Разработкой собственного ЗРК "Арсенал" теперь намерен заниматься совместно с отечественными компаниями, пишет URA.RU.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил о победе ВСУ в Донбассе при помощи американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.