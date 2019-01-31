После провокации в Керченском проливе в Незалежной строят новые планы

Новое оружие, способное "бить вглубь территории России", поможет Киеву изменить баланс сил на Азовском и Черном морях в свою пользу. Такое мнение озвучил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Эксперт признал, что помешать доминированию нашей страны в Азовско-Черноморском бассейне не в силах ни НАТО, ни Украина. Вместе с тем он упрекнул западных партнеров в том, что они не поддержали Незалежную после провокации с военными кораблями в Керченском проливе.

Киевским властям следует задуматься о срочном наращивании ВМС, раз надежды на международное сообщество, которое хочет "заморозить конфликт", нет.

"Выход для Украины очевиден: развитие ВМС и ракетных возможностей, противовоздушных и противоракетных возможностей украинской армии. Это единственная возможность", - пишет Самусь в статье для "Апострофа".

В качестве оружия сдерживания, чтобы Россия не применила "мощные ракетные способности" против Незалежной, эксперт предложил использовать ракету "Нептун". Он призвал ускорить ее разработку, отмечает "Царьград".

Провокацию с тремя военными кораблями украинцы устроили 25 ноября, напоминает РИА ФАН. "Бердянск", "Яны Капу" и "Никополь" нарушили границу России и двинулись в сторону Керченского пролива. Экипажи проигнорировали требования пограничников. В результате корабли задержали, а моряков арестовали.