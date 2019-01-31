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Украинцы воплотили мечту о руинах Кремля

Фото: pixabay.com
продолжениеУкраина погибнет без торговли с Россией
В Незалежной показали рухнувшую Спасскую башню

Проседающий Крымский мост, судя по всему, надоел соседям. Поэтому украинцы решили переключиться на "руины Кремля".

Торт с рухнувшей Спасской башней и играющим на балалайке медведем вручили на сорокалетие министру инфраструктуры Незалежной Владимиру Омеляну. Об этом в своем  Facebook радостно сообщила его пресс-секретарь Марина Томко.

"Поздравили министра с Днем рождения, подарили Кремль (развалины)",

написала она, поделившись заодно и фотографиями этого кулинарного "шедевра". 

Учитывая неистребимую любовь киевских властей к Крымскому мосту, было бы, наверное, правильнее испечь торт в виде него – Омелян наравне с остальными неоднократно высказывался о строительстве транспортного перехода. Так, ранее он заявил, что тот будет соединять "украинский Крым и украинскую Кубань". Однако кондитеры ограничились "руинами" Кремля. Побоялись, наверное, что Крымский мост тщедушный министр не осилит.

Между тем в Сети в очередной раз констатировали, что подобные выходки уже позволяют поставить диагноз некоторым представителям Незалежной.

"Эти люди больны на всю голову. Неизлечимо", – отметил в Twitter "Голос Мордора".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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