Россию назвали узурпатором двух морей

Черноморье и Азов не по зубам Незалежной, туда необходимо направить авторитетные суда, иначе не будет толка. Со временем РФ превратит общие акватории во внутренние озера, уверен военный эксперт Игорь Лосев.

Ей ни по чем мнение западных наблюдателей, которых в конечном итоге отправят по домам. Если же в Керченский пролив снова сунутся украинские моряки, то их отправят за решетку. Опыт уже есть. В ход, по мнению Лосева, надо пускать "тяжелую артиллерию".

"В Азовском море нужны не западные специалисты, а западные боевые корабли. Но это невозможно из-за нежелания Украины разорвать с Россией договор 2003 года о совместном Азовское море. За этот договор власть Украины держится, как вошь за кожух. В МИД рассказывают, что расторжение может привести к тому, что Россия выдвинет Украине территориальные претензии. Россия захватила Крым и оккупировала часть Донбасса без выдвижения каких-либо территориальных претензий. Тогда чего бояться – претензий или реальных действий России, направленных на захват наших территорий?", – расхрабрился эксперт во время интервью "Телеканалу новин 24".

Собеседник подозревает, что Украину вводят в заблуждение. По его словам, договор, о котором Лосев упоминает выше, – с истекшим сроком годности. Однако он ограничивает действия Незалежной, да и западных держав, которые вынуждены держаться от Азовского моря подальше. В то же время России документ предоставляет полную свободу.

"В Чёрном море можно увеличить количество западных военных кораблей. Но нужно денонсировать Конвенцию Монтре. Этот документ устарел, и действует только в интересах России. Болгария, Румыния, Турция это бы поддержали. Потому что Россия Черное и Азовское моря превращает в свои внутренние озера", – заключил возмущенный эксперт.

25 ноября российские пограничники задержали три корабля Незалежной. С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. В итоге моряков арестовали на 2 месяца. А в приграничных регионах соседнего государства было введено военное положение, срок которого уже истек.