Украина увеличила зону контроля в Черном море

Президент страны подписал соответствующий закон

Петр Порошенко одобрил документ, согласно которому территория акватории, находящаяся под надзором Незалежной, расширяется на 12 морских миль.

О том, что страна распространяет свой контроль на нейтральную зону в Черном море до 24 миль, сообщила пресс-служба президента на официальном сайте.

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Верховная рада приняла закон "О прилежащей зоне Украины" 6 декабря.