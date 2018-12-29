Незалежная ополчилась на "крымскую стену"

Возведение забора в Киеве посчитали пропагандистским трюком

"Символическим актом бордеризации" назвали украинцы установленное между Крымом и Украиной ограждение. По словам чиновника с очень длинной должностью – министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц страны – Вадима Черныша, российский забор противоречит правам на свободу передвижения.

"Это в очередной раз подтверждает нарушение Россией универсальных ценностей, закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах, где предусмотрено свободное движение граждан в пределах своего государства. Это лишь дополнительные основания для привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушениях прав граждан", – цитирует министра пресс-служба ведомства.

По его версии, РФ своим действиями показательно отчерчивает границы, а это уже элемент пропаганды. Саму же крымскую "стену" северный сосед вполне может использовать для шпионажа.

"Качество работы таких технических средств очень низкое – мы знаем, что работают не все датчики движения и используются полуэкспериментальные разработки", – пояснил Черныш, добавив, что Москва стремится ограничить передвижение людей между Крымом и Незалежной, чтобы "создать обособленное общество".

Накануне крымские пограничники уведомили о возведении на севере РК, в районе Перекопского перешейка, современного заграждения протяженностью более 60 километров. На нем размещены датчики с видеонаблюдением.