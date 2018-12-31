Виной всему заботливые кредиторы из МВФ

Украинские власти готовы пожертвовать здоровьем своих граждан ради получения очередной финансовой помощи от Международного валютного фонда. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.



Следуя требованиям МВФ, Киев вынужден урезать расходы на "социалку". В результате Минсоцполитики страны пришлось уменьшать некоторые нормы потребительской корзины вдвое.

"Раньше норма хлеба равнялась 250 граммам, а теперь – 100 граммам. <…> Прямо как в блокадном Ленинграде!", – заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, власти страны хотят вообще заставить украинцев питаться сухими пайками, чтобы сэкономить на расходах.