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Улики РФ о сбившей "Боинг" ракете игнорируют

Фото: www.globallookpress.com
Иностранные специалисты решили, что российская информация неважна

Россия предоставила новые доказательства международной Совместной следственной группе (ССГ) по авиакатастрофе малайзийского "Боинга", рухнувшего на Донбасс в 2014 году. Однако, по словам заместителя генпрокурора РФ Николая Винниченко, европейцы проигнорировали сообщения о том, что лайнер уничтожила украинская ракета.

Российская сторона передала голландцам, под руководством которых идет расследование, данные с отечественных радаров, а также документы, которые свидетельствуют о том, что ракета ЗРК "Бук", сбившая самолет, принадлежала Украине. При этом СГГ "молчит уже 4 месяца", никак не реагируя на эту информацию.

"Полностью доказано, что ракета, обломки которой продемонстрированы ССГ, – украинская. Никто из ССГ не изъявил желания приехать и ознакомиться с документами. Подчеркну – ССГ не проявила никакого интереса к этим документам", – заявил Винниченко агентству РИА "Новости".

Заместитель генпрокурора также подчеркнул, что ССГ не предоставила никаких реальных данных о причастности россиян к этой катастрофе, а значит, нет смысла, чтобы "подозреваемых" допросили.

Как напоминает портал URA.RU, направлявшийся рейсом MH17 из Куала-Лумпура в Амстердам "Боинг" рухнул 7 июля 2014 г. под Донецком. В этой авиакатастрофе погибли 289 человек, которые находились на борту лайнера. Украина обвиняла ополченцев в том, что они сбили самолет. Однако последние говорили о том, что у них нет технических средств, которые могли бы сбить "Боинг" на такой высоте.

Согласно промежуточным результатам расследования, лайнер уничтожили с помощью ЗРК "Бук", который якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Россия опровергает все обвинения, отмечая, что ССГ не обладает существенными доказательствами, а подобные ракеты были утилизированы еще в 2011 году.

Владимир Путин заявлял, что Москва признает выводы следователей при условии, что к расследованию допустят российских специалистов. 

Полина ИВАНОВА
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