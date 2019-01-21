Улики РФ о сбившей "Боинг" ракете игнорируют
Россия предоставила новые доказательства международной Совместной следственной группе (ССГ) по авиакатастрофе малайзийского "Боинга", рухнувшего на Донбасс в 2014 году. Однако, по словам заместителя генпрокурора РФ Николая Винниченко, европейцы проигнорировали сообщения о том, что лайнер уничтожила украинская ракета.
Российская сторона передала голландцам, под руководством которых идет расследование, данные с отечественных радаров, а также документы, которые свидетельствуют о том, что ракета ЗРК "Бук", сбившая самолет, принадлежала Украине. При этом СГГ "молчит уже 4 месяца", никак не реагируя на эту информацию.
"Полностью доказано, что ракета, обломки которой продемонстрированы ССГ, – украинская. Никто из ССГ не изъявил желания приехать и ознакомиться с документами. Подчеркну – ССГ не проявила никакого интереса к этим документам", – заявил Винниченко агентству РИА "Новости".
Заместитель генпрокурора также подчеркнул, что ССГ не предоставила никаких реальных данных о причастности россиян к этой катастрофе, а значит, нет смысла, чтобы "подозреваемых" допросили.
Как напоминает портал URA.RU, направлявшийся рейсом MH17 из Куала-Лумпура в Амстердам "Боинг" рухнул 7 июля 2014 г. под Донецком. В этой авиакатастрофе погибли 289 человек, которые находились на борту лайнера. Украина обвиняла ополченцев в том, что они сбили самолет. Однако последние говорили о том, что у них нет технических средств, которые могли бы сбить "Боинг" на такой высоте.
Согласно промежуточным результатам расследования, лайнер уничтожили с помощью ЗРК "Бук", который якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Россия опровергает все обвинения, отмечая, что ССГ не обладает существенными доказательствами, а подобные ракеты были утилизированы еще в 2011 году.
Владимир Путин заявлял, что Москва признает выводы следователей при условии, что к расследованию допустят российских специалистов.
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