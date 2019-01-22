Пять стран оплатят расследование крушения Boeing

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Представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины подписали меморандум, согласно которому власти этих стран окажут финансовую поддержку в рамках уголовного преследования виновных в крушении в небе над Донбассом малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17. Соответствующий документ обнародован сегодня на сайте голландского правительства.
Вышеозначенные страны входят в Совместную следственную группу.
В меморандуме говорится, что "расходы на государственное обвинение, деятельность судебного корпуса и защиту свидетелей возьмут на себя исключительно Нидерланды". Прочие расходы в будут финансироваться совместно.
Для контроля за расходованием денег создается Комитет финансового надзора, который будет
"состоять из представителей правительства Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, а также может включать представителей правительства пострадавших наций – тех стран, которые потеряли одного или более граждан на борту рейса MH17, – оказавших финансовую поддержку обвинения",
– указывается в документе.
Данный орган, в частности, будет рассматривать и одобрять ежегодный бюджет, касающийся расходов по тем пунктам, который финансируются совместно. Размер и характер взносов устанавливается в "двусторонних соглашениях".
Срок действия меморандума составляет 5 лет с возможностью продления на два года в случае необходимости. Любая страна-участница может выйти из соглашения в одностороннем порядке, уведомив об этом в письменном виде другие стороны.
Документ подписали во вторник, 22 января, главы МИД Нидерландов Стеф Блок и послы Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины в Королевстве.
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MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу 17 июля 2014 г. на
востоке под Донецком. Трагедия унесла жизни 298 человек -
граждан 10 государств.
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