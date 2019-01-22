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Пять стран оплатят расследование крушения Boeing

Фото: www.globallookpress.com
Больше всех средств на судебные издержки внесет Амстердам

Представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины подписали меморандум, согласно которому власти этих стран окажут финансовую поддержку в рамках уголовного преследования виновных в крушении в небе над Донбассом малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17. Соответствующий документ обнародован сегодня на сайте голландского правительства.

Вышеозначенные страны входят в Совместную следственную группу.

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В меморандуме говорится, что "расходы на государственное обвинение, деятельность судебного корпуса и защиту свидетелей возьмут на себя исключительно Нидерланды". Прочие расходы в  будут финансироваться совместно.

Для контроля за расходованием денег создается Комитет финансового надзора, который будет

"состоять из представителей правительства Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, а также может включать представителей правительства пострадавших наций – тех стран, которые потеряли одного или более граждан на борту рейса MH17, – оказавших финансовую поддержку обвинения",

– указывается в документе.

Данный орган, в частности, будет рассматривать и одобрять ежегодный бюджет, касающийся расходов по тем пунктам, который финансируются совместно. Размер и характер взносов устанавливается в "двусторонних соглашениях".

Срок действия меморандума составляет 5 лет с возможностью продления на два года в случае необходимости. Любая страна-участница может выйти из соглашения в одностороннем порядке, уведомив об этом в письменном виде другие стороны.

Документ подписали во вторник, 22 января, главы МИД Нидерландов Стеф Блок и послы Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины в Королевстве.

Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу 17 июля 2014 г. на востоке под Донецком. Трагедия унесла жизни 298 человек - граждан 10 государств.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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